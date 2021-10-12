Комиссия Госсовета поддержала инициативу Алексея Текслера о модернизации очистных сооружений

Губернатор предложил создать госпрограмму, по которой можно было бы ремонтировать системы канализации в регионах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ. Он озвучил предложение по созданию госпрограммы модернизации систем очистных сооружений, а также сетей канализации. По итогу совещания участники комиссии Госсовета поддержали инициативу Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заседание комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления жилищно-коммунального хозяйства провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. С докладами выступили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, гендиректор госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин.

Алексей Текслер высказался по вопросу необходимости формирования новой федеральной программы по строительству и реконструкции объектов водоотведения.

Глава региона подчеркнул актуальность проблемы неудовлетворительного состояния очистных сооружений, а также сетей канализации для всех регионов России, в том числе и для Челябинской области. Инфраструктура ЖКХ долгое время не обновлялась и нуждается в капитальной модернизации.

«Цифры значительные. Если смотреть на износ очистных сооружений, насосных станций, сетей водоотведения, то можем констатировать, что эта проблема одна из самых сложных в настоящий момент в сфере ЖКХ, соответственно, существует большая потребность в обновлении инфраструктуры. В целом по стране цена вопроса только по готовым проектам — примерно 200 млрд рублей, и, конечно, мы очень серьезно проанализировали в регионе эту проблематику», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что Челябинская область активно участвует во всех госпрограммах, по которым направляются средства: регион завершает подготовку заявки на выделение средств по очистным сооружениям Челябинска, участвует в реализации проектов за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций.

По мнению губернатора Челябинской области, для решения проблем очистных сооружений и сетей канализации в регионах нужна отдельная программа.

«Предложение, которое мы сформулировали, сегодня звучало — сделать отдельную программу или добавить подпрограмму к федеральному проекту „Чистая вода“ с предусмотренным финансированием. Проблема очень актуальная для регионов, поэтому прошу учесть предложение и такую отдельную программу запустить», — высказался Алексей Текслер.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения дорогостоящие, а срок их окупаемости длительный. При этом единственным источником возврата вложенных средств не могут быть только тарифные решения, так как рост тарифов ограничен. Поэтому необходимы дополнительные средства в виде капитальных грантов.

Напомним, Челябинская область активно участвует в программе «Чистая вода» (национальный проект «Экология»), по которой в ряде муниципалитетов уже завершились работы по модернизации очистных сооружений. Работы по строительству насосно-фильтровальной станции, которая должна обеспечить жителей чистой водой, продолжаются в Озерске.