В Челябинске этой зимой на уборку улиц выйдет почти 300 единиц техники

В городе проверили готовность спецавтомобилей к зиме и наличие противогололедных смесей

В Челябинске проверили готовность техники к зимнему периоду и наличие материалов для обработки скользких участков дорог и тротуаров. Сегодня, 11 октября, замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов на аппаратном совещании отчитался о том, сколько единиц техники будут убирать снег и какой смесью будут посыпать опасные участки.

«Проведены контрольные проверки на предмет наличия необходимого количества техники и ее готовности к зимнему периоду, наличия противогололедных материалов, а также организации работы диспетчерских служб. Подрядчиками заготовлено чистой технической соли в объеме 3600 тонн, также заключены контракты на поставку технической соли в объеме 5700 тонн. В целях недопущения образования скользкости на проезжей части в период низких температур по нашим требованиями подрядными организациями был приобретен кальций хлористый технический с эффективностью до 25 градусов ниже нуля. Приобретен в объеме 241 тонны, заключается договор на поставку еще 400 тонн», — доложил чиновник.

Также Максим Куляшов подчеркнул, что подсыпать будут только особо опасные участки и работать только с технической солью без добавления материалов, которые вызывают пыльные образования при проезде транспорта.

Что касается техники, то снег предстоящей зимой будут убирать 49 комбинированных дорожных машин, 87 тракторов МТЗ с щеткой и отвалом, 7 автогрейдеров, 72 самосвала, 43 погрузчика и более 40 единиц прочей техники.

«Для оперативной работы по вопросам дорожной деятельности в комитете дорожного хозяйства работает круглосуточная диспетчерская служба, аналогичные службы организованы и работают в подрядных организациях. Сейчас актуализируем интерактивную карту с нанесением на ней сведений о подрядных организациях и комитете дорожного хозяйства», — добавил Максим Куляшов.

Кроме того, проводятся необходимые работы на месте складирования снега.