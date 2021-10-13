Алексей Текслер обсудил с руководством «Фортума» перевод на газ ТЭЦ-2 Челябинска

Модернизация электростанции позволит снизить количество выбросов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время Международного форума «Российская энергетическая неделя» провел встречу с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Маркусом Раурамо и главой дивизиона «Россия» Александром Чуваевым. Стороны обсудили текущий статус реализации экологических программ ПАО «Фортум» в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет о переводе Челябинской ТЭЦ-2 (находится на улице Линейной, обеспечивает теплом 450 тысяч горожан) с бурого угля на природный газ. Сейчас это единственная угольная электростанция в южноуральской столице. Соглашение о модернизации объекта между правительством Челябинской области и «Фортумом» было заключено в феврале этого года.

Процесс модернизации ТЭЦ-2 проходит в несколько этапов. Первый завершится к концу этого года. При электростанции построят новую инфраструктуру для подачи газа и газораспределительный пункт, чтобы иметь возможность резервировать топливо. Кроме того, на ТЭЦ-2 уже используют майкубенский уголь (из Казахстана) с низким содержанием зольности и серы. Следующий этап — полный переход ТЭЦ-2 с угля на газ в качестве основного топлива. Эта часть программы будет реализована уже в 2022 году. Использование газа позволит значительно снизить выбросы в окружающую среду.





«Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году снизить объемы выбросов в атмосферу на 20%. По Челябинску у нас в планах снизить выбросы на 30%. Мы отмечаем, что компания довольно серьезно отнеслась к этим планам и включилась в реализацию экологической политики. „Фортум“ активно включился в работу региональной системы экологического мониторинга, которую мы запустили в этом году. Но самый важный шаг в нашем сотрудничестве — это, конечно, подписание двустороннего соглашения о реализации природоохранных мероприятий», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Кроме того, в рамках встречи глава Челябинской области и руководство «Фортума» обсудили вопрос модернизации ТЭЦ-1, развитие возобновляемых источников энергии и реализацию социальных проектов на территории региона.