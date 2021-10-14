Всероссийская перепись населения: шесть главных вопросов

Рассказываем, как должен выглядеть переписчик и на какие вопросы придется отвечать

В пятницу, 15 октября, начинается Всероссийская перепись населения, которая продлится месяц. ИА «Первое областное» собрало всю актуальную информацию о том, когда проводят перепись, для чего это нужно, какими способами можно переписаться, на какие вопросы предстоит ответить, как отличить переписчика от мошенника, а также когда появятся результаты переписи.

Когда проходит перепись?

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом переписаться онлайн на портале «Госуслуги» южноуральцы смогут с 15 октября по 8 ноября.

Ранее перепись должна была начаться 1 октября, однако Росстат предложил перенести ее на две недели, поскольку в ней будут задействованы те же ресурсы, что и во время проведения единого дня голосования. И поскольку перепись требует полной концентрации сил, то людям необходимо было как следует отдохнуть.

Зачем проводят перепись населения?

По данным Росстата, перепись населения необходима для того, чтобы узнать фактическое положение дел в стране и заполнить недостающие пробелы. Такие ведомства, как МВД, Пенсионный фонд, ЗАГС, налоговая служба и другие, собирают информацию о гражданах, необходимую под определенные отраслевые требования.

Перепись позволяет узнать о численности населения, национальном составе, уровне образования граждан, владении иностранными языками, наличии инфраструктуры в селах, гражданах, нуждающихся в социальной поддержке, и многом другом. Иными словами, благодаря переписи населения профильные ведомства узнают, сколько школ и детских садов и где необходимо построить, как распределить бюджет, в каком направлении развивать транспорт, и многое другое.

Сама перепись населения является учетом всех людей, проживающих в стране, включая иностранцев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, призывая южноуральцев принять участие в переписи населения, отметил, что она необходима для того, чтобы получить достоверные данные для дальнейшего четкого выстраивания социальной политики, развития экономики, укрепления обороноспособности и безопасности страны.

«Необходимые сведения можно получить только по результатам переписи. Поэтому столь важно участие в ней каждого региона, муниципалитета, человека», — сказал Алексей Текслер.

Какими способами можно переписаться?

В этом году принять участие в переписи населения можно будет тремя способами: дождаться переписчика дома и ответить на его вопросы; самостоятельно прийти на переписной участок или в многофункциональный центр; онлайн на портале «Госуслуги». Последний способ переписи применяется впервые.

Остановимся на каждом из вариантов подробнее.

Один из самых простых и безопасных способов принять участие в переписи — ответить на необходимые вопросы онлайн на портале «Госуслуги». Для того чтобы сделать это, необходимо иметь доступ в интернет, стандартную или подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также телефон с операционной системой Андроид или iOS или компьютер с операционной системой Windows или iOS.

Далее следует ряд простых действий:

авторизуйтесь на сайте «Госуслуги»;

выберите услугу «Пройти перепись населения»;

заполните ответы на вопросы;

нажмите кнопку «Завершить»;

получите на электронную почту и телефон QR-код на квартиру или домохозяйство и цифровой код на человека;

предъявите их переписчику во избежание дублирования записей в базе данных.

Отметим, что онлайн можно переписать не только себя, но и всех членов семьи. Тогда цифровой код придет на каждого человека.

По словам организаторов Всероссийской переписи населения, среди преимуществ онлайн-переписи — самостоятельный выбор места и времени, защита данных, а также безопасность для здоровья пользователя.

Второй способ — дождаться переписчика дома. К южноуральцам придут волонтеры, у которых с собой будет планшет с перечнем необходимых вопросов. Туда же они будут записывать ответы граждан. Никакие документы не требуются, ответы волонтеры запишут со слов южноуральцев.

И третий способ — отправиться в МФЦ и переписаться в одном из специальных пунктов.

На какие вопросы предстоит ответить южноуральцам?

Всего подготовлено три бланка: два для жителей России и один — для иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ. Россиянам предстоит ответить на 33 вопроса. Первый бланк будет содержать 23 таких вопроса, как пол, возраст, место рождения, национальность, образование, количество детей, источник дохода и другие. Второй бланк будет содержать 10 вопросов о жилищных условиях: например, тип жилого помещения, время постройки дома, общая площадь квартиры, количество комнат и прочее.

Для тех, кто проживает в России временно, будет отдельный бланк, состоящий их семи простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания на территории РФ.

Переписчики не будут спрашивать о том, кто владелец квартиры, какой ежемесячный доход, какие отношения в семье, а также не будут требовать паспорт или другие документы, удостоверяющие личность.

Кстати, отвечать на вопросы нужно будет именно в том порядке, в каком задает их переписчик или как они выходят на экранах смартфонов и компьютеров.

Как отличить переписчика от мошенника?

Даже если человек переписался онлайн на сайте «Госуслуги», то волонтер все равно придет на дом, и ему необходимо будет показать QR-код. Однако в последнее время появилось слишком много мошенников, и люди уже опасаются сообщать кому-то какие-то данные, тем более рассказывать что-то о себе. Поэтому следует знать, как выглядит переписчик.

У настоящего волонтера:

шарф и жилетка с символикой переписи;

фирменный портфель;

планшет;

удостоверение.

При необходимости переписчик может показать свой паспорт.





Кроме того, настоящий волонтер ничего не рекламирует и никогда не требует документы, удостоверяющие личность.

Когда станут известны результаты переписи?

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги будут опубликованы в IV квартале 2022 года.