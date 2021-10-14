Алексей Текслер назначил начальником ГЖИ чиновницу из Минтарифов

Ранее Рашида Ковалева руководила в тарифном ведомстве контрольно-правовым управлением

14 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового начальника региональной госжилинспекции, следует из текста документа, опубликованного на портале правовой информации.



Выбор губернатора пал на начальника контрольно-правового управления министерства тарифного регулирования Рашиду Ковалеву. Отметим, пост начальника ГЖИ оставался вакантным с мая 2021 года: тогда подала в отставку Элла Никитина, обязанности начальника исполнял замруководителя Андрей Солопов.