Южноуральская дзюдоистка завоевала серебро командного первенства мира

Анастасия Холодилина стала призером в составе юниорской сборной России

В итальянском городе Ольбия завершилось личное и командное первенства мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года. Серебряным призером соревнований стала челябинка Анастасия Холодилина, которая помогла российской сборной в командном турнире, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

На турнир в Италию отправились две южноуральские дзюдоистки. Виктория Лихачёва (78 кг) боролась в индивидуальном первенстве, а Анастасия Холодилина (свыше 70 кг) — в командных соревнованиях в составе смешанной сборной России.

В командных соревнованиях россияне взяли верх над соперниками из Индии, Бразилии и Германии, однако в финале не справились с французами. В итоге у нашей сборной серебряные медали. Бронзовыми призерами стали команды Турции и Германии.

Анастасия Холодилина внесла вклад в «серебряный» успех российской дружины, заставив капитулировать индийскую спортсменку. Напомним, что три недели назад 19-летняя подопечная заслуженного тренера России Андрея Вострикова Анастасия Холодилина стала бронзовым призёром командного первенства Европы в Люксембурге.

В личном первенстве 18-летняя ученица тренера Юрия Ермакова из челябинской СШОР «Локомотив» Виктория Лихачёва в стартовом поединке одолела украинку Ирину Логойда, но уступила Рафаэле Игл из Германии.