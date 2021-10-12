Ирина Гехт допустила расширение списка мест, где будет действовать QR‑код

В Челябинской области с 18 октября он необходим как допуск на массовые мероприятия

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт допустила расширение списка мест, допуск в которые будет осуществляться при наличии QR-кода. Такое заявление чиновник сделала в эфире местного радио во вторник, 12 октября.

По словам Ирины Гехт, свободный коечный фонд балансирует на грани. Число госпитализаций не уменьшается. Тяжесть течения болезни, а значит, и длительность пребывания пациентов в больнице велика. Поэтому действие QR-кодов могут расширить. Прежде всего на заведения общепита, которые уже готовятся к новогодним корпоративам.

«Нас беспокоят новогодние праздники. Корпоративы, как правило, дают всплеск заболеваемости. Поэтому не исключаю, что могут быть приняты дополнительные решения в части QR-кодов», — сообщила Ирина Гехт журналистам.

Ранее оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в Челябинской области принял решение, что с 18 октября 2021 года вход на массовые мероприятия с численностью более100 человек будет осуществляться по QR-кодам, которые подтверждают, что человек либо переболел коронавирусом и имеет антитела, либо привился.

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