Фильм о Карабаше получил приз на Международном кинофестивале

Документальное кино «Карабаш. Медный век» отметили в номинации «Лучший фильм о социальных проектах»

Фильм рассказывает об истории Карабаша: об открытии богатого медного месторождения в начале прошлого века, экологической катастрофе во времена СССР и о современной жизни города. Документальный фильм получил диплом фестиваля MineMovie-2021 в номинации «Лучший фильм о социальных проектах» за освещение социальных перемен в городе.

Фильм наполнен мрачными картинками из прошлого, но заканчивается на положительной ноте с мыслью о том, что сейчас благодаря новой промышленной стратегии у города есть шанс на возрождение: улучшить экологическую обстановку и повысить темпы роста.

Сейчас градообразующим предприятием «Карабашмедь» владеет Русская медная компания, которая направила на развитие предприятий более 30 миллиардов рублей, чтобы модернизировать производство и улучшить экологическую обстановку в городе.

Фильм опубликован на YouTube и набрал больше миллиона просмотров.