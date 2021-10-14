Челябинск стал одним из центров развития студенческого хоккея

В Минспорте РФ разработали программу развития спорта в вузах

В южноуральской столице начал работу региональный центр развития студенческого хоккея. На одном из первых мероприятий были проведены тренировочные занятия на льду и мастер-классы известных спортсменов и тренеров, в которых приняли участие 50 спортсменов из 15 учебных заведений области, сообщает региональный Минспорт.

В период с 1 октября по 28 ноября в 43 субъектах Российской Федерации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации будут работать региональные центры развития студенческого хоккея в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Региональные центры в 6 городах (Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Казань, Челябинск, Новокузнецк) станут этапом подготовки хоккеистов к участию в ежегодном турнире «Кубок открытия СХЛ», который традиционно является официальным началом нового хоккейного сезона.

В турнире, который состоится в подмосковном Дмитрове в период с 26 по 30 октября, впервые примут участие 6 сборных. Команды «Центр», «Северо-запад», «Поволжье», «Черноземье», «Урал», «Сибирь» будут сформированы из лучших хоккеистов-участников региональных центров.

В ходе второго этапа (1—28 ноября) деятельность центров охватит регионы, в которых студенческий хоккей только начинает набирать обороты. Деятельность центров позволит придать новый импульс популяризации студенческого хоккея, что в ближайшей перспективе позволит значительно расширить географию проведения соревнований по хоккею среди студенческих команд.