Алексей Текслер прокомментировал ввод обязательной вакцинации на Южном Урале

По словам губернатора, 94 процента госпитализированных с ковидом граждан не имеют прививки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с призывом получить прививку от коронавируса. По мнению главы Южного Урала, введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан должно спасти людей из групп риска — врачей, педагогов, работников торговли, сообщает пресс-служба губернатора.



«В текущей ситуации это верное решение, именно врачи, учителя, работники торговли и других сфер наиболее подвержены риску заражения, а также сами в случае болезни становятся источником опасности для других. Ситуация с коронавирусом в регионе сложная, заболеваемость растет, растет число тяжелых больных и, к сожалению, смертельных случаев. У нас заполнены койки на ковидных базах, дальнейшее увеличение негативно будет влиять на оказание текущей и плановой медицинской помощи. Также хочу обратить внимание, что 94 процента госпитализированных с ковидом в Челябинской области — это непривитые, и подавляющее большинство тяжелых случаев — это тоже непривитые граждане. Так что обязательная вакцинация — это своевременная мера, мы все хотим, чтобы обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных ограничений. Для этого обязательно нужно пройти вакцинацию», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, с 11 октября по решению главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова прививка от ковида становится обязательной для работников сфер образования, здравоохранения, торговли, общепита, общественного транспорта. Обязаны также вакцинироваться соцработники, коммунальщики, сотрудники гостиниц и сферы бытовых услуг, почтальоны, работники банковской сферы, физкультуры, спорта и индустрии развлечений.

Аналогичные меры введены еще в 38 регионах России.