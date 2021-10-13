Челябинск претендует на проведение чемпионата и первенства мира по смешанному боевому единоборству ММА

На Южном Урале еще не проходили соревнования международного уровня по ММА

В Москве состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом международной федерации ММА Керритом Брауном и руководителем Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Одной из ключевых тем встречи стало возможное проведение в Челябинске чемпионата и первенства мира среди юниоров по ММА.

«Смешанное боевое единоборство — динамично развивающийся вид спорта, очень зрелищный, яркий, он привлекает много поклонников и болельщиков по всему миру, и наша область — не исключение. Проведение на территории Челябинской области первенства станет хорошим импульсом для развития этого вида спорта в регионе», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона обозначил, что в 2023 году в Челябинске будет построена «РМК-Арена» — многофункциональный спортивный комплекс, который и может стать местом проведения чемпионата мира и первенства мира среди юниоров по ММА. В этих соревнованиях могут принять участие более 450 спортсменов из 60 стран мира.

Кроме того, на встрече обсудили возможность подписания соглашения между правительством Челябинской области и Общероссийской общественной организацией «Союз смешанных боевых единоборств ММА России» о сотрудничестве в сфере развития и популяризации этого вида спорта на Южном Урале.