Где в Челябинске не нужны QR‑коды

Узнали, в какие театры и культурные учреждения можно будет попасть свободно и после 18 октября

С 18 октября в Челябинской области введены ограничения для посещения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Согласно распоряжению регионального Роспотребнадзора, зрители должны предъявлять контролерам вместе с билетом QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса либо перенесенное заболевание. Однако на спектакли, концерты, спортивные матчи, лекции, киносеансы и любые развлечения, где численность зрителей в зале не превышает сто человек, ограничения не распространяются, их можно посещать свободно и без прививки. Мы решили узнать, куда в Челябинске пустят без QR-кода.

Самый первым человеком, заявившим, что зрителям QR-код не нужен, был директор развлекательного комплекса «Мегаполис» Александр Одольский. Он сказал, что в кинозалах и так всегда меньше ста зрителей, поэтому новые правила здесь не действуют.



Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что в небольших театрах систему QR-кодов можно не вводить и ставить «стоп» на продажу билетов, когда их куплено уже 99, к примеру.



«Руководители могут контролировать таким образом заполняемость зала и не нарушать требования Роскомнадзора»,— объяснил министр.

Мы пообщались с руководителями всех челябинских театров и культурных учреждений и выяснили, что примерно половина из них систему QR-кодов вводить не будут. За ненадобностью.



Директор Камерного тетра Илья Коломейский считает, что нельзя лишать непривитых челябинцев возможности смотреть спектакли:



«У нас в зале 196 мест. Мы будем продавать 99, ничего страшного. Нам уже начали возвращать билеты, а на спектакли после 18 октября продажи остановились. Посудите сами, 75 процентов челябинцев не привиты, это данные Роспотребнадзора. Это значит, 75 процентов зрителей мы потеряем. Поэтому мы приняли такое решение. Я считаю, для небольших театров это оптимальный вариант», — прокомментировал решение театра Илья Коломейский.



Главный режиссер Нового художественного театра Евгений Гельфонд разделяет мнение коллеги:



«Нашим зрителям не понадобится QR-код, и это не может нас не радовать. Есть люди, которым прививка противопоказана. Это что, значит, они не должны ходить в театр? Прибавьте к этому хлопоты по оформлению вакцинации, сколько времени это занимает! Зал у нас небольшой, всего 120 мест. Так что у нас и не продавалось больше ста билетов при 75-процентой заполняемости. Как только мы объявили о том, что QR-код в НХТ не нужен, сразу почувствовали приток зрителей. Любое социальное обострение, как известно, повышает интерес с искусству», — улыбнувшись, пояснил свою позицию Евгений Гельфонд.

Те же аргументы привел и директор театра «Манекен» Александр Березин.

«Считайте. Это элементарная математика. У нас 216 мест. Мы продаем 75 процентов билетов, это где-то 160 мест. Ну будем продавать около ста, ничего страшного. Это примерно 50 процентов зрителей, но не 25 и не 30% с QR-кодом. Очевидно, что нам выгоднее продать 99 мест. К тому же это дает возможность прогнозировать активность зрителей, и да, подогревает интерес. С кинотеатром Пушкина та же ситуация, там редко в зале больше ста человек»,

— поделился своими мыслями Александр Березин.