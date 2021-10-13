В пяти городах Челябинской области пройдет театральный фестиваль «Сцена-2021»

Зрителей пустят на спектакли только по QR-кодам

С 19 по 29 октября в Челябинской области состоится 31-й областной фестиваль театров «Сцена-2021». 16 театральных трупп региона покажут спектакли в пяти разных городах области. Как сообщил на пресс-конференции министр культуры области Алексей Бетехтин, спектакли пройдут в Челябинске, Озерске, Верхнем Уфалее, Златоусте и Магнитогорске.



«Практика показывает, что театрам привычнее и комфортнее работать на своих площадках. На новом месте актерам сложно раскрыться в полную силу. Поэтому мы решили не отрывать театральные труппы от их родных сцен», — пояснил министру культуры региона Алексей Бетехтин.

Откроет фестиваль спектакль Челябинского театра драмы им. Наума Орлова «Номер 6» по пьесе Антона Чехова. Театр оперы и балета им. Глинки представит на фестивале балет «Сказки Гофмана», Новый художественный театр — песню в двух действиях «Саня, Ваня, с ними Римас», а театр «Манекен» — комедию «Женитьба» по пьесе Гоголя.

После жюри фестиваля отправится в Верхний Уфалей для знакомства со спектаклем «Н. Ж. В. Д.» театра «Вымысел», в Озерск, где увидит комедию «Лес» по пьесе Островского от театра «Наш дом», а также в Златоуст для анализа трагикомедии «Старший сын. Встречи в предместье» от театра «Омнибус».

Последний спектакль фестиваля покажут в Магнитогорске: 28 октября на сцене Магнитогорского театра оперы и балета зрители увидят мюзикл «А зори здесь тихие».

«В этом году у нас мощное жюри. Есть три театральных критика из Москвы — в их числе Елена Покорская, эксперт национальной театральной премии „Золотая маска“. Очень важно, что у членов жюри большой разрыв по возрасту: есть опытные театралы, а есть молодые критики со свежим взглядом», — прокомментировал руководитель театра «Омнибус» Александр Романов.

Чтобы попасть на спектакли, нужно не только купить билет, но и подготовить личный QR-код. Прививка от коронавируса не нужна только на те спектакли, где в зале меньше ста посадочных мест.

«Нам необходимы зрители, и впервые с начала коронавируса у нас есть возможность заполнить залы на 100%. При условии, что у всех будут QR-коды. Поэтому мы просим всех желающих попасть на спектакли получить их и быть готовыми показать на входе», — прокомментировал Алексей Бетехтин.

Завершится фестиваль 29 октября в Магнитогорском театре драмы им. Пушкина. На сцене отремонтированного театра пройдет награждение лауреатов фестиваля и вручение победителям дипломов и денежных премий.