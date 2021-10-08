Обязательная вакцинация от коронавируса вводится на всей территории Челябинской области

Такое решение принял главный санитарный врач региона Анатолий Семенов

С понедельника, 11 октября, на всей территории Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан. Распоряжение об этом в пятницу, 8 октября, подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

«Обеспечить с 11.10.2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше», — распоряжается Анатолий Семенов.

Обязательной вакцинация будет только для представителей разных групп риска. То есть тех южноуральцев, кто по роду занятий очень много общается с земляками вживую и может стать переносчиком вируса или заболеть сам.

Вот полный перечень групп, перечисленных в распоряжении:

1) работники сферы образования в организациях всех форм собственности;

2) медицинские работники;

3) работники сферы обслуживания:

— торговли,

— общественного питания,

— общественного транспорта,

— социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе в организациях по уходу за престарелыми,

— жилищно-коммунального хозяйства,

— организаций, оказывающих гостиничные услуги,

— организаций, оказывающих бытовые услуги (в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные услуги),

— почтовой связи,

— МФЦ,

— клиентских подразделений финансовых организаций и организаций, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание,

— организаций физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (клубов), бассейнов, бань, саун, соляриев, массажных и СПА-салонов,

— театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, выставочных залов, библиотек, развлекательных и досуговых организаций,

— детских досуговых игровых комнат и помещений, организаций отдыха детей и их оздоровления, организаций по присмотру и уходу за детьми, детских развивающих центров и иных подобных организаций для несовершеннолетних;

4) а также государственные и муниципальные служащие.

В распоряжении также сказано, что первым компонентом вакцины эти южноуральцы должны привиться до 11 ноября, а вторым компонентом — до 11 декабря.

Тем, кто имеет медотвод, можно не прививаться. Но эти люди должны иметь на руках официальное медицинское заключение о наличии медотвода.

Прививать группы риска в России — обычное дело. От того же гриппа каждый год защищают медиков, соцработников, педагогов. А ветработников и лесников прививают от бешенства. Тем, кто едет работать в лесные массивы, ставят прививки от клещевого энцефалита. Такая тактика помогает защитить здоровье, а порой и спасти жизни людей.

Однако в случае с коронавирусом есть еще один важный момент— массовая вакцинация от ковида защитит представителей многих профессий от потери работы. Тем же сотрудникам общепита или сферы услуг не придется сидеть без клиентов и без зарплаты, как это было во время локдауна.

А если вирус не остановить, признак локдауна может стать осязаемым. В эту пятницу Минздрав Челябинской области заявил о рекордном числе заражений за сутки — коронавирус диагностировали у 400 южноуральцев.

В распоряжении главного санитарного врача говорится, что в сентябре уровень заболеваемости ковидом на территории региона вырос на 30,8%. Более половины всех свежих случаев заражения дают Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.

«Чаще всего болеют люди трудоспособного возраста в возрастных группах 50—64 года и 30—49 лет. Отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом. Так, среди заболевших лиц с неустановленным контактом 83% посещали магазины и торговые центры, 61% заболевших пользовались общественным транспортом», — отмечает Анатолий Семенов.

Этим и обусловлен такой перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации.

Накануне подобное распоряжение издала главный санитарный врач Снежинска Юлия Круглик.

Обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан также ввели Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Амурская область, Архангельская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Краснодарский край, Курская область, Магаданская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область, Псковская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Сахалинская область, Смоленская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Хабаровский край.

Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства. Адреса и график работы мобильных прививочных бригад в ТРК на 9 и 10 октября можно увидеть по этой ссылке.

С 18 октября в Челябинской области также вводится система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Как получить антиковидный QR-код и как долго он действует, читайте на нашем сайте.