В национальном парке «Таганай» открыли новую тропу на Большую Каменную реку

Заместитель главы Ростуризма Евгения Чухнова оценила маршрут

«Трекинговые и хайкинговые маршруты популярны у туристов во всем мире. Поэтому Ростуризм уделяет особое внимание развитию и продвижению такого вида отдыха, тем более что в стране есть для этого огромные природные возможности. В России не так много проектов по развитию экомаршрутов, которые реализованы при партнерстве государства и частного бизнеса, и новая тропа в национальном парке „Таганай“ — как раз один из них. Мы благодарны компании Wellcamp за интерес к экотуризму и в дальнейшем планируем продолжить сотрудничество по этому направлению, а также будем поддерживать подобные проекты»,

— сообщила заместитель главы Ростуризма Евгения Чухнова.

«Этот объект — наш первый такой опыт, и он получился очень удачным. Нашим посетителям он тоже очень нравится. Мы где-то спорили, где-то соглашались, это была очень интересная работа. Мне кажется, самое главное в инфраструктуре национального парка — чтобы она была вписана в ландшафт и не смотрелась неким инородным телом. С этим объектом нам это удалось. Большая Каменная река — это якорь, это точка притяжения, но и к вот этой фоторамке, на наш взгляд, тоже будут стремиться»,

— отметила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.