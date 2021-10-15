В пятницу, 15 октября, в национальном парке «Таганай» прошло официальное открытие новой экологической тропы на Большую Каменную реку. «Таганай» славится своей многокилометровой россыпью огромных валунов авантюрина. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов из разных регионов и стран. Благодаря новой тропе знакомиться с красотой этих мест станет удобнее, безопаснее и интереснее, сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».
Обустройством нового маршрута занимались национальный парк «Таганай», Агентство международного сотрудничества Челябинской области и компания Wellcamp при поддержке Ростуризма. Раннее организаторы анонсировали открытие маршрута: к Большой Каменной реке включили больше видовых точек, дополнили его подробными информационными аншлагами, а на одном из «рукавов» также построили фотозону из экоматериалов.
«Трекинговые и хайкинговые маршруты популярны у туристов во всем мире. Поэтому Ростуризм уделяет особое внимание развитию и продвижению такого вида отдыха, тем более что в стране есть для этого огромные природные возможности. В России не так много проектов по развитию экомаршрутов, которые реализованы при партнерстве государства и частного бизнеса, и новая тропа в национальном парке „Таганай“ — как раз один из них. Мы благодарны компании Wellcamp за интерес к экотуризму и в дальнейшем планируем продолжить сотрудничество по этому направлению, а также будем поддерживать подобные проекты», — сообщила заместитель главы Ростуризма Евгения Чухнова.
Тропа на Большую Каменную реку начинается с Центральной усадьбы парка и идет через смотровую площадку «Тещин язык», где открывается прекрасный вид на горные хребты — Средний и Большой Таганай. На новой экотропе появились настилы через заболоченные места, подвесная переправа через реку Большая Тесьма, обустроенный вход и указатели на всем пути туриста.
«Этот объект — наш первый такой опыт, и он получился очень удачным. Нашим посетителям он тоже очень нравится. Мы где-то спорили, где-то соглашались, это была очень интересная работа. Мне кажется, самое главное в инфраструктуре национального парка — чтобы она была вписана в ландшафт и не смотрелась неким инородным телом. С этим объектом нам это удалось. Большая Каменная река — это якорь, это точка притяжения, но и к вот этой фоторамке, на наш взгляд, тоже будут стремиться», — отметила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.
Напомним, что национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуста. Площадь парка — 568 кв. км, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь сохранились ценные экологические системы, горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса и встречаются редкие животные и растения. Ежегодно национальный парк «Таганай» посещает более 170 тысяч человек, и с каждым годом число туристов растет.
Автор: Степан Тимощук
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города