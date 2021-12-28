Известные южноуральцы, которые ушли от нас в 2021 году

Вспоминаем политиков, докторов, журналистов, ученых, спортсменов…

В канун главного праздника мы вспоминаем не только успехи, но и потери уходящего года. А их было немало. В 2021 году ушли из жизни политики, журналисты, медики и спортсмены, имена которых гремели далеко за пределами Челябинской области. Вспомним их поименно.

ГЛАВВРАЧ КУРОРТА «КИСЕГАЧ» ВАЛЕРИЙ СОРОКУН

Первая печальная новость 2021 года пришла сразу же после новогодних каникул. 9 января ушел из жизни главврач одного из старейших курортов Челябинской области — санатория «Кисегач» Валерий Сорокун. Незадолго до этого он отметил свое 79-летие.

Валерий Сорокун был почетным гражданином Челябинской области, заслуженным врачом РФ, а его санаторий — одним из любимых мест отдыха южноуральцев.





БИЗНЕСМЕН СЕРГЕЙ ТВЕРСКОЙ

Сергей Тверской был известным бизнесменом, руководил частным медцентром «Семейный доктор» в Магнитогорске. Смерть Тверского была неожиданной, он скончался 16 декабря. По данным нашей редакции, жизнь бизнесмена оборвал коронавирус. Тверскому было 43 года.





ХИРУРГ-ОНКОЛОГ ДМИТРИЙ БОРИСОВ

24 января ушел из жизни челябинский хирург-онколог Дмитрий Борисов. Во время пандемии он лечил пациентов с коронавирусом в красной зоне ГКБ № 8. Непоправимое случилось во время утренней пробежки. На нее доктор отправился сразу после ночного дежурства. Сердце Борисова просто не выдержало нагрузки.





ПРОМЫШЛЕННИК АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ

Почетный гражданин Челябинска, председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров ушел из жизни 25 января. По словам коллег, Федоров умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Александр Федоров был депутатом Заксобрания области, первым вице-президентом Союз промышленников и предпринимателей региона, активно поддерживал благотворительные проекты, например, театральный фестиваль «Снежность». Помня о вкладе этого человека в развитие города и всего региона, челябинская Гордума приняла решение назвать именем уважаемого металлурга набережную Смолино в Ленинском районе Челябинска.





РАСТЕНИЕВОД ЮРИЙ ЗАСЫПКИН

В первый день февраля ушел из жизни начальник управления по развитию растениеводства Минсельхоза Челябинской области Юрий Засыпкин. Незадолго до смерти 59-летний чиновник заразился коронавирусом. В последние годы Юрий Засыпкин отвечал за внедрение новых инвестпроектов в растениеводстве. Под его руководством был увеличен размер посевных площадей и организована областная база семеноводства.





ХИРУРГ СЕРГЕЙ СОВЦОВ

Еще одна потеря февраля — уход заслуженного врача России, хирурга Сергея Совцова. Под руководством Совцова в Челябинской области стали активно применяться методы малоинвазивной и эндоскопической хирургии. Он был одним из организаторов хирургической службы медицины катастроф. За свою долгую профессиональную жизнь Совцов провел более пяти тысяч операций. Уважаемый медик умер в возрасте 70 лет.





АСТРОФИЗИК АЛЕКСАНДР ДУДОРОВ

3 марта скончался доктор физико-математических наук, астрофизик Александр Дудоров. Много лет он исследовал космос и создал в ЧелГУ научную школу по теме звездообразования. Ученый сыграл ведущую роль в изучении метеорита «Челябинск». Александр Дудоров скончался в возрасте 74 лет.





ЖУРНАЛИСТ ЛИДИЯ СТАРИКОВА

Легенда челябинской журналистики Лидия Старикова ушла из жизни 20 марта, не дожив десять дней до своего 81-го день рождения. Более 30 лет Старикова проработала в газете «Вечерний Челябинcк», а потом еще почти 20 в газете «Южноуральская панорама». Это был яркий, умный и удивительно щедрый человек, который стремился помогать героям своих публикаций.





ПРОФЕССОР ЮУРГУ ИГОРЬ БАЕВ

21 марта, на 81-м году жизни, скончался доктор экономических наук, профессор Игорь Баев. Ученый был наставником целой плеяды экономистов, которых воспитал ЮУрГУ. Игорь Баев много лет возглавлял диссертационный совет по экономике, написал более 250 научных трудов. Коллеги запомнили как интеллигентного и мудрого человека.





ФОТОЖУРНАЛИСТ ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОЕДОВ

А в конце мая от онкологии умер один из самых талантливых и известных фотожурналистов Челябинска Вячеслав Шишкоедов. Мастеру было 72 года. Шишкоедов считается мастером репортажной съемки. Его снимки печатались в «Огоньке» и «Литературке», а также во всех местных газетах. Он снимал политиков, звезд, но еще чаще — простых людей.





ГРОССМЕЙСТЕР ЕВГЕНИЙ СВЕШНИКОВ

19 августа печальная новость пришла из Москвы: на 72-м году жизни скончался уроженец Челябинска гроссмейстер Евгений Свешников. Именно Свешников, еще в молодости, разработал и ввел в мировую практику челябинский вариант сицилианской защиты, который известен на Западе как The Sveshnikov Sicilian. Шахматист до последних лет жизни поддерживал спортивную форму и в 2017 году выиграл индивидуальный чемпионат мира среди мужчин старше 65 лет.





ДЗЮДОИСТ ЛАША ПИПИЯ

Одного из самых титулованных южноуральских дзюдоистов не стало 30 июля. Причиной внезапной смерти 45-летнего спортсмена стал инсульт. Лаша Пипия неоднократно становился чемпионом России, победителем и призером крупных международных турниров по самбо и дзюдо.





ДИРЕКТОР КОПЕЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ АННА ВИКАЛЮК

В конце сентября умерла 35-летняя журналистка, директор Копейского телевидения Анна Викалюк. К фатальным последствиям привела скоропостижная болезнь. До перехода на ТВ Анна семь лет возглавляла газету «Копейский рабочий» и заслужила доверие и уважение горожан.





ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ ПАВЕЛ ЛОКШИН

В октябре с тяжелой утратой столкнулся Челябинский театр оперы и балета. Пневмония оборвала жизнь 31-летнего солиста Павла Локшина. Он заболел накануне премьеры оперы «Бал-маскарад», в которой пел партию матроса Сильвана. Кроме партии Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя» Павел Локшин пел Мефистофеля в «Фаусте», короля Рене в «Иоланте», Сальери в «Моцарте и Сальери». Его бас невозможно было спутать ни с каким другим.





ЖУРНАЛИСТ ЗОЯ СОКОЛОВА

8 октября ушла из жизни старейшая журналистка Миасса Зоя Соколова — бывший ответственный секретарь газеты «Миасский рабочий» и главный редактор газеты «Глагол», член Союза журналистов СССР и России. Зоя Соколова участвовала в создании нескольких книг о Миассе. Нашей коллеге было 76 лет.





РЕКТОР МИДИС ТАТЬЯНА УСЫНИНА

А 18 октября не стало основателя и бессменного ректора МИДИС Татьяны Усыниной. В 1992 году она основала первый в Челябинской области частный женский колледж «Ариадна», который позже стал Международным институтом дизайна и сервиса.





ОСНОВАТЕЛЬ ТЕАТРА СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА ВЛАДИМИР ПОНА

29 октября на 72-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался Владимир Пона. Хореограф, балетмейстер, педагог, он был одним из основателей Театра современного танца в Челябинске. Имя Владимира Поны прекрасно известно деятелям культуры и искусства не только в России, но и за пределами страны.





ХУДОЖНИК СЕРГЕЙ ЧЕРКАШИН

12 ноября умер челябинский художник Сергей Черкашин, который приложил руку к благоустройству многих общественных пространств и зданий. Черкашин создал несколько панно для концертного зала им. Прокофьева. Принимал участие в проектировании нынешнего бульвара Славы на пересечении улиц Коммуны, Кирова и Свободы. Особое место в творчестве автора занимают мемориальные доски. Сергей Черкашин сделал их для Челябинска около двадцати — из гипса, бронзы, чугуна и мрамора. Среди работ — мемориальная доска поэту Борису Рыжему.





ВАЛЕНТИН РОМАНОВ

16 ноября на 82-м году жизни скончался почетный гражданин Магнитогорска Валентин Романов. Большинству жителей города он известен как бывший ректор Магнитогорского государственного университета, а также экс-председатель Общественной палаты Магнитогорска. Валентин Романов был почетным гражданином России, Магнитогорска, Челябинской области и почетным работником высшего профессионального образования РФ.





ФОТОГРАФ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

20 ноября скончался известный челябинский фотограф Сергей Васильев. Единственному в мире пятикратному обладателю премии World Press Photo было 85 лет. Выставки его работ организовывали не только в России, но и в других странах. В мае 2019 года корреспондент медиахолдинга «Первый областной» делал большой репортаж о Сергее Васильеве. Фотограф стал героем одного из выпусков программы «Ими гордится Южный Урал».





ТРЕНЕР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ЛЮБОВЬ ГАМОВА

26 ноября на 66-м году жизни скончалась тренер волейбольной школы «Юность-Метар» Любовь Гамова — первый тренер и родная тетя знаменитой челябинской спортсменки Екатерины Гамовой, Среди воспитанниц Любови Борисовны победители и призеры первенств Европы и мира, а также целая плеяда талантливых спортсменок, выступавших в суперлиге чемпионата страны. Любовь Гамовой было 65 лет.





НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

Уроженец Копейска Александр Градский скончался от инсульта в одной из московских больниц в ночь на 28 ноября. В сентябре Градский перенес коронавирус, после которого жаловался на боль в ногах и почти не мог вставать, тем не менее до последнего он участвовал в съемках телешоу «Голос». Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Он был не только исполнителем, но и автором песен, а также мультиинструменталистом.





ЭКС-ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ АЛЕКСАНДР ВОЛЬХИН

В начале декабря на 68-м году жизни скончался бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Вольхин. В 1987 году Вольхин был избран директором Кыштымского медеэлектролитного завода. Под его руководством завод стал передовым предприятием медной промышленности России и вошел в десятку лучших медерафинировочных предприятий мира. В 2002 году Александру Вольхину присвоили звание почетного гражданина Кыштыма.





ДОКТОР ДМИТРИЙ ПЛЮХИН

Одной из последних потерь этого года стала смерть Дмитрия Плюхина, который руководил челябинской стоматологической клиникой «City Smile» и преподавал в медицинском университете. Дмитрий Плюхин скончался 25 декабря. Причиной смерти, по словам близких, стал коронавирус. Дмитрию Плюхину было 40 лет. В больницу его отправили в день рождения.





Использованы фото: курорт «Кисегач», МЦ «Семейный доктор», ГКБ № 8, Группа ЧТПЗ, Депутат74, Минсельхоз Челябинской области, ЧелГУ, Вячеслав Шишкоедов, ЮУрГУ, obzor174.ru, ChessPro, Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера, rdb-rt. ru, Facebook/ Вячеслав Бакин, Челябинский театр Оперы и балета, из личного архива Анны Викалюк, Зои Соколовой, Сергея Черкашина, СШОР «Юность-Метар», fotomay. ru, vk. com/govorit_kyshtym, chelduma. ru, «Фейсбук», личная страница Максима Смагина.