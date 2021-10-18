В Челябинске ушла из жизни ректор МИДИС Татьяна Усынина

Об этом сообщили в администрации Международного института дизайна и сервиса

Сегодня, 18 октября, не стало Татьяны Усыниной, основателя и бессменного ректора МИДИС.

В 1992 году Татьяна Васильевна Усынина основала первый в Челябинской области частный женский колледж «Ариадна», который позже стал Гуманитарным институтом, был переименован в Русско-Британский институт управления, а сейчас это Международный институт дизайна и сервиса (МИДИС) — крупнейшее негосударственное высшее образовательное учреждение в Челябинской области.

Татьяна Усынина — член совета ректоров вузов Челябинской области, а также Общественного совета по образованию и науке комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области, член Российского Союза ректоров.



Редакция Первого областного информационного агентства выражает свои соболезнования Максиму Усынину, родным, близким, друзьям и коллегам Татьяны Васильевны.