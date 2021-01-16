В Магнитогорске скончался известный бизнесмен

Сергею Тверскому было всего 43 года

Сегодня, 16 января, в Магнитогорске Челябинской области скончался известный бизнесмен Сергей Тверской. Мужчине было всего 43 года. Об этом сообщили в многопрофильном медицинском центре «Семейный доктор», руководителем которого являлся Тверской.

«Перестало биться сердце уважаемого руководителя, дорогого и любимого человека... Многодетного отца, заботливого супруга и сына. Он безмерно любил свою семью. Сергей Юрьевич ушел из жизни скоропостижно... Всего 43 года! Болезнь забрала так быстро и внезапно, что никто из нас не может поверить, что его больше нет»,— говорится в паблике медцентра в социальной сети «ВКонтакте».

От чего именно страдал бизнесмен — не уточняется.Однако, по данным некоторых СМИ, Сергей Тверской болел коронавирусом.



По словам сотрудников медицинского центра, Сергей Тверской был не только профессионалом своего дела и целеустремленным руководителем, но и простым, добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь другим.

Отметим, бизнесмен являлся учредителем не только сети медицинских центров «Семейный доктор», но и ООО «Другое измерение», ООО «МЦ „Семейный доктор“», ООО «Аптека „Семейный доктор“». Был генеральным директором АО «Магнитогорскгражданпроект», а также первым заместителем генерального директора предприятия «Магнитогорский Гипромез».