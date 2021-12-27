В Челябинске от коронавируса умер генеральный директор клиники City Smile

Дмитрий Плюхин скончался 25 декабря

В минувшую субботу, 25 декабря, ушел из жизни генеральный директор стоматологии City Smile Дмитрий Плюхин. Об этом стало известно со слов его друга, депутата Ленинского райсовета Челябинска Максима Смагина. По словам Смагина, причиной смерти стал коронавирус.

«В 11:30 не стало нашего друга — Дмитрия Плюхина. Корона унесла его жизнь. Царство Небесное и вечная память ему...»— коротко сообщил о смерти Плюхина Смагин.

Под коротким постом в социальной сети за два дня близкие и друзья оставили более ста комментариев. Знакомые вспоминают Дмитрия Плюхина как веселого, доброго и открытого человека. Многие пишут, что не могут поверить в столь скоропостижную и внезапную смерть.

Информацию о смерти Дмитрия Плюхина ИА «Первое областное» подтвердили также в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета, где доктор был доцентом кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии.

«Это большая потеря для университета. Мы все любили этого молодого, жизнерадостного, спортивного и полного творческих замыслов человека. Без него наш университет стал беднее, потому что такие люди — ценность нашего вуза. Мы все сожалеем об уходе Дмитрия и выражаем соболезнования его родным и близким», — пояснила пресс-секретарь ЮУГМУ Екатерина Минеева.

Дмитрию Плюхину было всего 40 лет.