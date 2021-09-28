В Челябинске скоропостижно скончалась директор Копейского телевидения Анна Викалюк

35-летняя журналиста умерла после непродолжительной болезни

Сегодня, 28 сентября, в Челябинской областной больнице умерла директор Копейского телевидения Анна Викалюк. Об этом сообщили коллеги журналистки. Соболезования родным и близким женщины выразило и правительство региона.

«С прискорбием сообщаем, что директор Копейского телевидения Анна Ивановна Викалюк сегодня умерла от непродолжительной болезни. Редакция КТВ приносит соболезнования родным и близким Анны. Мы до сих пор не можем в это поверить!» — написали в социально сети коллеги Анны.

Городское телевидение журналистка возглавила летом этого года, до этого она в течение семи лет была главным редактором газеты «Копейский рабочий». Анна Викалюк окончила факультет журналистики Челябинского государственного университета.

Анна впала в кому в субботу и скончалась сегодня в Челябинской областной клинической больнице в возрасте 35 лет. У нее осталась 12-летняя дочка.

«За свою недолгую, но яркую и интересную жизнь Анна Викалюк внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области. Под её руководством газета „Копейский рабочий“ вышла на высокий профессиональный уровень, завоевала целый ряд престижных наград, расширила читательскую аудиторию. В Копейской телерадиокомпании Анна планировала большие перемены, строила масштабные планы, но внезапная смерть оборвала ход и течение жизни этой замечательной женщины, талантливого руководителя, неординарного человека», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным, близким и коллегам Анны.