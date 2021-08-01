В Челябинске от инсульта умер известный дзюдоист

В 45-летнем возрасте ушел из жизни Лаша Пипия

Одного из самых титулованных южноуральских дзюдоистов не стало 30 июля. Причиной внезапной смерти 45-летнего спортсмена стал инсульт. Прощание с Лашей Пипия состоится 3 августа на Митрофановском кладбище, сообщает Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Лаша Пипия является воспитанником Заслуженного тренера России Александра Миллера. На высоком международном уровне выступал в весовой категории до 81 кг. Наибольших высот достиг в конце 1990-х — начале 2000 годов, когда стал привлекаться в национальную сборную страны. Неоднократно становился чемпионом России, победителем и призером крупных международных турниров по самбо и дзюдо. Становился серебряным призером чемпионата Европы по дзюдо и чемпионата мира по самбо.

Прощание с дзюдоистом пройдет 3 августа на Митрофановском кладбище. ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близком Лаши Пипия.

Лаша Пипия (на фото справа)