В Челябинске ушла из жизни заслуженный тренер России по волейболу Любовь Гамова

В 65-летнем возрасте скончалась первый тренер и тетя Екатерины Гамовой

Сегодня, 26 ноября, на 66-м году жизни скончалась тренер волейбольной школы «Юность-Метар» Любовь Борисовна Гамова — первый тренер и родная тетя знаменитой челябинской спортсменки Екатерины Гамовой, сообщил трудовой коллектив СШОР «Юность-Метар» в официальной группе в соцсетях.

Любовь Гамова более 26 лет посвятила себя тренерской работе, является ветераном труда и заслуженным тренером России по волейболу. Именно она стала первым тренером для своей племянницы Екатерины, которая пришла в волейбол в восьмилетнем возрасте.

Среди воспитанниц Любови Борисовны победители и призеры первенств Европы и мира, а также целая плеяда талантливых спортсменок, выступавших в суперлиге чемпионата страны, — Анастасия Иванкина, Маргарита Курило, Кристина Лавнова (Толстухина), Мария Смиленко (Дороничева), Ярослава Симоненко (Санникова), Вера Серебрянникова и другие.

Менее месяца назад, 4 ноября, Любовь Гамова отметила 65-летний юбилей. Редакция ИА «Первое областное» выражает глубокие соболезнования родным и близким Любови Борисовны. Память о высококлассном специалисте и хорошем человеке сохранится в сердцах ее коллег и учеников.