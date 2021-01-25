Советский директор из списка Forbes. Об Александре Федорове вспоминают близкие и друзья

Семен Мительман, Борис Видгоф, Андрей Комаров, Всеволод Гейхман, Александр Гончаров — об ушедшем друге и коллеге

Семен Мительман,

председатель Совета директоров группы компаний «Микар»

Он даже ругал любя

«Это огромная потеря. Рано ушел. Александр Анатольевич в своем возрасте был очень работоспособен, обладал огромным авторитетом и у себя в холдинге, и в Союзе промышленников. Он был для всех эталоном совестливости, порядочности: если что-то сказал, это не подвергалось сомнениям. Он обладал знаниями в любой отрасли.

В самые трудные времена только благодаря Федорову сохранился потенциал ЧТПЗ, не размыли пакет акций, а желающих наложить лапу на трубопрокатный завод было достаточно. Пришел классный креативный инвестор — Андрей Комаров. Осуществление проекта „Белая металлургия“ — несомненная заслуга их обоих. Опыт Федорова, умение руководить, ставить задачи, пробивать решение на высшем уровне, сила лидера дали проекту свершиться.



Близкие люди знают, что несмотря на внешнюю строгость он был добрый, мягкий и душевный человек. Он даже ругал любя. Его суровость была внешней, напускной. Он мог критиковать, высказываться резко и очень жестко, но в отношениях с людьми эта жесткость не проявлялась никогда.

Александр Анатольевич был полон энергии, мог еще 10—15 лет работать и приносить пользу. До последней осени охотился. А какую уху на даче варил! Мог утром встать в шесть часов, или даже раньше, пойти на Увильды, наловить рыбы и приготовить свежую уху для домашних».

председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ





Мы 25 лет шли по жизни рядом

Борис Видгоф,



президент группы компаний «Бовид»

Как будто руки нет...

«Его запомнят как Человека с большой буквы. Он был очень порядочным, честным, сильным, авторитетным. Он сам прошел путь от рабочего до директора крупнейшего завода. Уважение он завоевал на протяжении многих лет своими поступками. Таких людей очень мало, как на одной руке пальцев. Для нас это большая утрата. Сейчас такое впечатление, как будто руки нет.

Он был отличный друг, замечательный муж, отец и дедушка. Он был лучшим во всем. Очень многогранный человек, высококультурный, интеллигентный».





Владимир Павлов,

председатель Челябинского регионального отделения «Деловой России», заместитель генерального директора по специальной работе ЧТПЗ

Лучший пример советских директоров

«Человек-эпоха. С его уходом подобных фигур в Челябинской области остались считанные единицы. Личностей подобного масштаба, благодетелей, воспитателей даже вспомнить трудно. Он создал новые подходы к промышленной политике, к формированию философии Белой металлургии. Без преувеличения можно сказать, что Александр Анатольевич сумел воспитать несколько поколений новых металлургов и инженеров.

Ушел наставник, на которого равнялись тысячи людей — и предприниматели, и работяги, и молодые ребята, и старшее поколение. Он всегда был очень требователен. Это человек с огромным сердцем. О многих его добрых делах мы просто не знали, он не любил об этом рассказывать.

Он — пример директоров, вышедших из Советского Союза, со всем лучшим и фундаментальным, что в то время было. При этом у него было глубокое понимание необходимости перемен и адаптации под новые требования. Несмотря на некоторую суровость, он всегда находил добрые слова и помогал, как отец. Даже укоры с его стороны воспринимались с благодарностью».









Всеволод Гейхман,

генеральный директор Челябинского цинкового завода

Богом поставлена золотая печать

«Мы были знакомы с молодости. Так получилось, что мы одновременно возглавили свои предприятия: я цинковый завод, а Александр Федоров — ЧТПЗ, и на протяжении шести лет ЧТПЗ владел цинковым, я был у Федорова в подчинении.

Александр Анатольевич умел создавать вокруг себя особую ауру: люди вокруг него всегда внимательно слушали, какой он вынесет вердикт. Хоть в ЗСО, хоть в Совете директоров ЧТПЗ, хоть в Союзе промышленников. Федоров обладал счастливым даром принимать безошибочные решения. Помню, у нас на цинковом заводе был момент острого дефицита сырья: свинцово-цинковой руды не хватало в целом на территории России. Федоров выслушал и сказал: „А на территории бывшего СССР если поискать?“ И такое месторождение нашлось — в Казахстане! В результате с легкой руки Александра Анатольевича мы купили месторождение в поселке Акжал Карагандинской области, и ГОК „Nova-Цинк“ входит в состав АО „Цинковый завод“.

Он закончил ЧПИ, факультет „Двигатели, приборы-автоматы“ (ДПА) — не все помнят, что это был элитный факультет, туда было не поступить. Тем, кто его закончил, богом поставлена золотая печать. Федоров был из той особой породы директоров, которые застали советское время и сумели ухватить новые современные подходы к управлению предприятием и не забыть, чему учили во времена СССР: уважение к человеку, забота о нем.

Мало кто знает, что Александр Федоров много лет был членом правления некоммерческого партнерства „Волейбольный клуб ветеранов“. Благодаря его заботе и покровительству более двадцати лет челябинские ветераны волейбола всех возрастных категорий множество раз становились призерами и победителями чемпионатов России среди ветеранов. Он и сам играл, конечно, до какого-то момента.



Однажды я привез своих родственников из-за границы на экскурсию на „Высоту 239“. Они все внимательно посмотрели, обошли, и на обратном пути жена моего сына спросила: „Почему у вас на территории промышленного предприятия чище, чем во всем городе?“ Отличный вопрос. Дай бог, чтобы весь город у нас был таким чистым».

Александр Гончаров,

уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области

Его знали все, включая президента

«Он был моим очень близким другом. Человеком непростым, с серьезным мужским характером, но очень отзывчивым. Если он что-то обещал, то выполнял. К нему могли подойти простые рабочие, он их слушал, старался помочь. Мало кто знает, сколько он делал для детских домов. Благодаря его инициативе проведен капитальный ремонт в спортивном клубе „Восход“, отремонтирован Дворец культуры ЧТПЗ, дети из Ленинского района теперь могут заниматься в секциях. Он много делал для улучшения жизни горожан, для экологии, развития промышленности, появления энергосберегающих экологичных технологий.

Его знали все, включая президента. Это человек, который сделал себя сам. Он прошел путь от слесаря на ЧТПЗ до генерального директора, вдохнул вторую жизнь в предприятие. Это был разносторонний человек. Хорошо разбирался в театральном искусстве, был поклонником классической музыки, одновременно — страстный рыбак, любитель природы. Мы еще два года назад с ним на горных лыжах катались. Уникальный человек. Это огромная потеря — для Союза промышленников, для простых работников ЧТПЗ, для ЗСО, для всех нас».













Владимир Дасаев,

директор Челябинского театра оперы и балета

Почему ваш оркестр так плохо одет?

«Однажды на заседании Попечительского совета Александр Анатольевич сказал: „А что это ваш оркестр так плохо одет? Давайте купим им все новое“. И купили фраки, рубашки, обувь. Вот такой он был человек: все замечал, к вопросу подходил дотошно.

Бывало, что на заседании уже все готовы перейти к следующему вопросу, но Александр Анатольевич останавливал коллег, задавал дополнительные вопросы. Ему было важны все детали и мелочи.

Мне кажется, он с семьей был на всех наших спектаклях. И даже во время московских гастролей нас нашел, сам как раз был в командировке в столице. Еще поинтересовался: все наши тут или есть приглашенные артисты?

Деньги „Группы предприятий ЧТПЗ“ — и в наших музыкальных инструментах, и в световом оборудовании театра, и в новом помещении теплого склада для декораций и цеха росписи тканей... Не перечислить всего. Александр Федоров всегда интересовался делами нашего особого проекта — Детской студии вокального искусства. Ребята знали его в лицо, он был для них родным».