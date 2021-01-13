«До последнего ходил на работу»: в Чебаркуле ушел из жизни главврач курорта «Кисегач» Валерий Сорокун

Прощание с почетным гражданином Челябинской области проходит 13 января

В среду, 13 января, в Чебаркуле прощаются с главным врачом одного из старейших курортов Челябинской области — санатория «Кисегач». Валерий Сорокун ушел из жизни 9 января. Незадолго до этого он отметил свое 79-летие.

«Смерть Валерия Ивановича никак не связана с коронавирусом. Наш главный врач ушел из жизни 9 января. Все последние месяцы он вынужденно провел дома: из-за пандемии сидел на больничном для людей в возрасте 65+. Но до того, как для пожилых ввели режим самоизоляции, он каждый день ходил на работу, посвящая себя любимому делу. Даже уволен он после смерти, 11 января», — рассказали ИА «Первое областное» в администрации санатория.

В отделе кадров также заметили, что должность главного врача курорта навсегда останется за Сорокуном. Оформлять на это место другого человека не станут.

Валерий Сорокун — заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, академик, действительный член МАОН, почетный гражданин Челябинской области. Почти 20 лет он боролся за восстановление статуса курорта «Кисегач».



«Выдающийся человек и легендарная личность. Невероятно светлый, гостеприимный и добрый, с огромным сердцем и душой. Настоящий президент „Кисигеча“», — говорят о нем простые южноуральцы.



Прощание с Валерием Сорокуном пройдет в чебаркульском Храме Преображения Господня. Церемония начнется в 13:00. После этого Сорокуна похоронят на городском кладбище, рядом с его родителями.