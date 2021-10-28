Сегодня, 29 октября, после тяжелой продолжительной болезни скончался основатель Челябинского театра современного танца Владимир Пона.
Хореограф, балетмейстер, педагог, он был одним из основателей Театра современного танца в Челябинске в 1992 году. Этот коллектив родился из ансамбля хореографических миниатюр «Движение», созданного в 1977 г. в Челябинском политехническом институте (ныне ЮУрГУ). Владимир Пона считается одним из пионеров современного танца в России. Его имя прекрасно известно деятелям культуры и искусства не только в России, но и за пределами страны. Театр не меньше двадцати раз номинировался на Национальную театральную премию «Золотая Маска» и дважды становился ее обладателем.
В мае 2020 года в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова состоялся торжественный концерт, посвященный 70-летию Владимира Пона.
Первое областное информационное агентство приносит свои соболезнования родным и близким Владимира Пона, его ученикам и коллегам, коллективу Театра современного танца.
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
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