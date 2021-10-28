Ушел из жизни основатель Челябинского театра современного танца Владимир Пона

Владимиру Романовичу был 71 год

Сегодня, 29 октября, после тяжелой продолжительной болезни скончался основатель Челябинского театра современного танца Владимир Пона.



Хореограф, балетмейстер, педагог, он был одним из основателей Театра современного танца в Челябинске в 1992 году. Этот коллектив родился из ансамбля хореографических миниатюр «Движение», созданного в 1977 г. в Челябинском политехническом институте (ныне ЮУрГУ). Владимир Пона считается одним из пионеров современного танца в России. Его имя прекрасно известно деятелям культуры и искусства не только в России, но и за пределами страны. Театр не меньше двадцати раз номинировался на Национальную театральную премию «Золотая Маска» и дважды становился ее обладателем.



В мае 2020 года в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова состоялся торжественный концерт, посвященный 70-летию Владимира Пона.



Первое областное информационное агентство приносит свои соболезнования родным и близким Владимира Пона, его ученикам и коллегам, коллективу Театра современного танца.



О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.