Умер трехкратный призер Олимпийских игр уроженец Челябинской области Вадим Хамутцких

Спортсмену было 52 года

31 декабря в возрасте 52 лет ушел из жизни бывший игрок сборной России по волейболу уроженец Челябинской области Вадим Хамутцких. Печальную новость сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье».

«Не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека — Вадима Анатольевича Хамутцких. Вадим Анатольевич долгое время защищал цвета нашего клуба и сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола», — сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Вадим Хамутцких родился 26 ноября 1969 года в Аше Челябинской области. Заниматься волейболом он начал в родной Аше. Затем жил в свердловском спортинтернате, оттуда в 1989 году молодого спортсмена пригласили в челябинскую команду «Торпедо». Через год Вадим Хомутцких ушел в армию, а после службы вернулся к тренировкам в ростовском СКА, из которого в 1993 году был приглашен в белгородский «Локомотив».

Хамутцких семь раз становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, дважды выигрывал волейбольную Лигу чемпионов. Хамутцких выступал за «Белогорье», ярославский «Ярославич» и «Факел» из Нового Уренгоя.

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