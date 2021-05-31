Умер известный челябинский фотожурналист Вячеслав Шишкоедов

Мастеру было 72 года

Ушел из жизни один из самых талантливых и известных фотожурналистов Челябинска Вячеслав Шишкоедов. Информацию о его смерти в понедельник утром, 31 мая, подтвердили в редакции областной газеты «Южноуральская панорама», где фотограф трудился до лета прошлого года, пока его не оставили силы.

Вячеслав Шишкоедов был членом Челябинского фотоклуба, состоял в Союзе фотохудожников России и мастером репортажной съемки. Его снимки печатались в «Огоньке», «Литературке», «Комсомолке», в немецких журналах, во всех местных газетах. Вячеслав Петрович много раз становился лауреатом международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов. Он снимал политиков, звезд, но еще чаще — простых людей.

«У Славы было особенное видение кадра. Он снимал как-то снизу и сбоку, из-за этого кадр получался „поломанным“. И коллеги нередко шутили над этим. А еще он не помнил, о чем говорили спикер и журналист. Он вообще не слышал звук — видел только картинку. Однажды мы поехали с ним на совершенно дежурную съемку — сделать два кадра, снять местных врачей. На обратной дороге он попросил заглянуть в магазин за тортом. Оказалось, у Славы был юбилей и в редакции ждали губернатора Бориса Дубровского — он должен был привезти Славе грамоту. Но мой коллега не стал отказываться от работы, хотя нашу съемку мы могли перенести. Он очень любил работу. Для него работа была единственным содержательным наполнением жизни. И он работал сколько мог. У Славы был скверный, капризный и категоричный характер. Начальникам было с ним неудобно. Но Шишкоедов был великим мастером», — вспоминает челябинский журналист Лана Литвер.

По словам коллег, в последние годы Вячеслав Шишкоедов боролся с онкологическим заболеванием.

Прощание с Вячеславом Шишкоедовым состоится в среду, 2 июня, в 12:00 часов в Свято-Троицком храме Челябинска (улица Кирова, 60а).



«Вячеслав Петрович был замечательным человеком, большим профессионалом, большим умницей, со своим особым стилем. Самое главное — он был добрый, порядочный человек. Душа компании. Нам всем его будет очень не хватать, мы все его очень любили», — говорит директор издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин.



Глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова выразили губернатор и правительство области.

