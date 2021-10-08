Ушла из жизни старейшая журналистка Миасса Зоя Соколова

Прощание состоится в понедельник

Сегодня, 8 октября, в возрасте 76 лет ушла из жизни Зоя Соколова, старейший миасский журналист, бывший ответственный секретарь газеты «Миасский рабочий» и главный редактор газеты «Глагол», член Союза журналистов СССР и России. Об этом сообщили коллеги Зои Соколовой — журналисты миасских изданий.

«Всю жизнь Зоя Анатольевна оставалась жизнерадостным и неугомонным человеком, активно участвовала в общественной жизни города, щедро делилась своим богатым профессиональным и жизненным опытом», — пишут коллеги Зои Соколовой.

Зоя Соколова родилась 16 марта 1945 года в Верхнеуральске. После окончания Московского областного педагогического института 20 лет работала в газете «Миасский рабочий». Упорная работа журналиста не единожды помогала изданию выигрывать в престижных федеральных конкурсах.

Кроме того, Зоя Соколова участвовала в создании нескольких книг: «Мой приветливый город Миасс», «Миасс. Альбом-каталог», «Миасс. Энциклопедический словарь, «Спорт в Миассе: история, люди, события».

Прощание с журналисткой состоится 11 октября в 11:30 в храме «Достойно есть».