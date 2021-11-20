Умер известный челябинский фотограф Сергей Васильев

Маэстро было 85 лет

Сегодня, 20 ноября, скончался известный челябинский фотограф Сергей Васильев. Единственному в мире пятикратному обладателю премии World Press Photo было 85 лет. Печальную новость в социальных сетях сообщил коллега и друг знаменитого фотографа Вячеслав Бакин.

«Сегодня, 20 ноября 2021 года, ушел из жизни наш хороший друг и товарищ Васильев Сергей Григорьевич. Вечная память»,— написал Вячеслав Бакин.

Корреспондент ИА «Первое областное» связалась с бывшим редактором газеты «Вечерний Челябинск» Александром Драгуновым, который на протяжении десяти лет работал с Сергеем Васильевым, и узнала, каким был фотограф в работе и в жизни.

«В „Вечернем Челябинске“ мы работали с ним ровно 10 лет, но я знал его и до того, и лично, и по слухам, даже еще когда учился в университете. Что его отличало: во-первых, мастерство, это вне всякого сомнения. Он все же единственный пятикратный обладатель престижной премии World Press Photo. И, с другой стороны, это был человек очень неброский внешне, очень спокойный, но в силу своего таланта не только как профессионал, но и по человечески он объединял вокруг себя. Вокруг него всегда было спокойно, и каждый понимал, для чего он пришел в журналистику, глядя на него, потому что он мастерски все это делал и причем никогда не суетился, не спешил и везде все успевал делать, причем на самом высоком профессиональном уровне. Конечно, это потеря для нас. Память о нем будет, пока мы живы, и в следующих поколениях. Я когда преподавал в университете, я всегда рассказывал студентам о Школе челябинских художников и всегда приводил в пример Сергея Григорьевича Васильева. Конечно, для меня это шок»,— сказал Александр Драгунов.

Сергей Васильев искал вдохновение в житейском, именно поэтому, вероятно, снискал мировое признание. Выставки его работ организовывали не только в России, и в других странах.

Сергей Григорьевич — не только единственный пятикратный обладатель премии World Press Photo, но и других престижных наград. Кроме того, Сергей Васильев — заслуженный работник культуры Российской Федерации и Почетный гражданин Челябинска.

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким Сергея Васильева.