В Челябинске ушел из жизни 31‑летний солист Театра оперы и балета

Причина смерти — пневмония, есть вероятность, что это коронавирус

Павла Локшина в театре называют интеллектуалом, умницей, бессменным Иваном Сусаниным. Он заболел накануне премьеры оперы «Бал-маскарад», в которой пел партию матроса Сильвана.



Кроме партии Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя» Павел Локшин пел Мефистофеля в «Фаусте», короля Рене в «Иоланте», князя Гремина в «Евгении Онегине», Сальери в «Моцарте и Сальери». Его бас невозможно было спутать ни с каким другим.



«Пока коронавирус у Павла не подтвержден. Нам сообщили, что официальная причина смерти — пневмония», — сообщила Первому областному информационному агентству пресс-секретарь Театра оперы и балета Анастасия Черкес.



Павел закончил Омский государственный университет по специальностям «артист музыкального театра» и «вокальное искусство» в 2014 году.



Редакция Первого областного информационного агентства выражает соболезнования родным, друзьям и близким Павла Локшина, а также коллективу Театра оперы и балета.

