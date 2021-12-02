Из жизни ушел бывшый депутат Заксобрания Челябинской области Александр Вольхин

Политику было 68 лет

На 68-м году жизни скончался бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Вольхин. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания региона.

Коллеги отмечают политика как талантливого руководителя, внесшего серьезный вклад в развитие региона.

В 1987 году Вольхин был избран директором кыштымского медеэлектролитного завода. Под его руководством Кыштымский медеэлектролитный завод стал передовым предприятием медной промышленности России и вошел в десятку лучших медерафинировочных предприятий мира.

Будучи депутатом Законодательного собрания выступил автором законопроектов в области охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения пожарной безопасности и социальной поддержки граждан, пострадавших в результате радиационных аварий.

«Активно работал с наказами избирателей, занимался решением вопросов ремонта медицинских и детских дошкольных учреждений, домов культуры, школ, детских домов и дорог, оказывал адресную социальную помощь нуждающимся и детям с тяжелыми заболеваниями. Имя Александра Ивановича Вольхина навсегда останется в нашей памяти», — отзываются о покойном коллеги из законодательно собрания.

В 2002 году Александру Вольхину было присвоено звание почетного гражданина города Кыштыма.