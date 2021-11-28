Умер народный артист России Александр Градский

В минувшую пятницу композитора госпитализировали с подозрением на инсульт

Минувшей ночью в одной из московских больниц скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский. Ему было 72 года. Об этом сообщил сегодня, 28 ноября, «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

В пятницу, 26 ноября, артист потерял сознание, находясь дома в Москве. Родные пытались привести его в чувства на протяжении часа. В тот же день Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт и поместили в отделение реанимации. Сегодня около двух часов ночи композитор скончался.

Известно, что в сентябре Градский перенес коронавирус, после которого жаловался на боль в ногах и почти не мог вставать.

Александра Градского, родившегося в Копейске Челябинской области, считали одним из основоположников русского рока. Он был не только исполнителем, но и автором большого количества песен, а также мультиинструменталистом.

Уроженец Челябинской области — лауреат множества престижных наград и премий, в том числе Государственной премии РФ. Награжден званиями заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста России и народного артиста Приднестровской Молдавской Республики.