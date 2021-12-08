«На каждый вопрос будет дан ответ»: Алексей Текслер провел прямую линию с южноуральцами

За время проведения мероприятия в Центр управления регионом поступило более пяти тысяч обращений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел ставшую уже традиционной ежегодную прямую линию. Глава региона пообщался с южноуральцами в Центре управления регионом в формате видео-конференц-связи. На момент подключения к прямой линии в ЦУР уже поступило 4478 обращений от жителей области, к окончанию диалога с губернатором их число перевалило за 5 тысяч. Больше всего южноуральцев волновали проблемы ЖКХ, здравоохранения, дороги. В ходе мероприятия глава региона не только прокомментировал наболевшие вопросы, но и анонсировал новые решения и меры.

Так, одним из знаковых событий дня стало решение об отмене запрета на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6 утра. Соответствующее постановление будет подписано уже сегодня, 8 декабря. Губернатор рассказал об этом в ходе прямой линии.

Также глава региона анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. В 2022 году семьи, в которых родился второй ребенок, могут рассчитывать на получение нового регионального пособия.

В целом среди прозвучавших вопросов немало было посвящено семье и детству. Часто глава региона вспоминал, как в его семье сталкивались с проблемами нехватки воспитателей в детском саду или проведения детских утренников. Алексей Текслер подробно рассказал, сколько в области будет построено детских садов и школ, как помогают семьям, в которых растет ребенок с заболеваниями.

Большой пласт вопросов касался строительства и реконструкции. Так, в Нязепетровске жители пожаловались на срыв срока сдачи нового ФОКа, а в Нагайбакском районе на то, что власти не могут обеспечить детей-сирот жильем. Губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам по строительству многоквартирных домов и сносу ветхих помещений.

Волновали южноуральцев проблемы экологии. Алексей Текслер подробно рассказал, какие меры принимает региональное правительство для улучшения ситуации, озвучил сроки запуска очистных сооружений на предприятиях области.

«Я живу в Челябинске и вижу, как меняется к лучшему экологическая ситуация. Это трудно сравнивать с тем, что было в советское время. В детстве я жил на ЧМЗ и помню, какая была там обстановка. Но сейчас и вызовы другие. Сейчас, когда мы приезжаем на предприятия и видим дымящие трубы, у нас другое отношение к этому», — отметил губернатор.

Подробно Алексей Текслер ответил на вопросы жителей области по дорогам. Глава региона рассказал, как будут устроены развязки на участке федеральной трассы М-5 «Урал» и когда запустят четырехполосное движение в сторону Кургана; что предстоит исправить на Комсомольском проспекте Челябинска.

Особое внимание уделили югу области. Здесь в Карталинском районе идет асфальтирование дороги регионального значения Джабык — Париж. После произошедшего в июле 2021 года пожара губернатор попросил президента Владимира Путина поддержать строительство новой дороги. Алексей Текслер рассказал, как будут обновляться дороги в районе, а в Джабыке построят спортивный комплекс.

Также не обошли стороной на прямой линии вопросы, актуальные не только для жителей области: рост цен на продукты питания, строительные материалы, сырье для сельхозпроизводителей, ремонт ФАПов, проблемы обращения с брошенными животными.

Всего на прямой линии прозвучало сорок вопросов. А в Центр управления регионом их поступило более пяти тысяч на момент окончания общения с губернатором. Обращения еще будут поступать до 20:00 сегодняшнего дня. Алексей Текслер пообещал, что на каждый вопрос и обращение будет дан ответ.

«На каждый вопрос, обращение будет дан ответ. Здесь мы уже определились, у нас уже есть опыт. Все прямые линии с президентом мы отрабатываем таким же образом: все вопросы, которые приходят, получают ответ. Мы анализируем, чтобы ответы были конкретные, а не из серии общих знаний, чтобы у человека было понимание, удовлетворенность от этого ответа. Кстати, Центр управления регионом, в котором мы сейчас находимся, в том числе включен активно в это работу», — пояснил глава региона.

По окончании Алексей Текслер вышел в прямой эфир через «Инстаграм», поблагодарил жителей Челябинской области за неравнодушие и отметил, как важно продолжать такое общение с южноуральцами.

«Только что закончилась прямая линия, я ответил на 40 ваших вопросов. Понятно, что вопросов было больше, но каждый вопрос найдет свой ответ. Соответствующее поручение я дал. Спасибо всем, кто принимал участие, обратная связь — это очень важно. Я продолжу работу в таком духе открытости», — сказал Алексей Текслер.

