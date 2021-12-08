Под Челябинском в 2022 году появится приют для бездомных животных

Его построят в Сосновском районе

Сегодня, 8 декабря, во время прямой линии губернатор Алексей Текслер сообщил, что уже в следующем году в Сосновском районе Челябинской области появится большой приют для беспризорных животных.

«Проект реализуем уже в следующем году. Один такой приют у нас уже работает в Магнитогорске. Теперь откроем и в Сосновском районе — большой, с теплыми вольерами. Он будет работать в соответствии с законом „Об ответственном обращении с животными“. Я периодически встречаюсь с зоозащитниками, благодарен им за работу и неравнодушие», — сказал глава региона.

Как ранее сообщал наш сайт, в Чебаркуле построили приют для животных «Друг».

В Челябинской области, как и по всей стране, с 1 января 2020 года действует обновленный закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому просто так усыпить бездомную собаку нельзя, а необходимо отловить, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в среду обитания. Однако подрядные организации, занимающиеся отловом, как и приюты, в которые бездомных отправляют на передержку, не справляются с нагрузкой.

