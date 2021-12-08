Дорогу от Челябинска до Кургана расширят до четырех полос

Магистраль обновят по поручению президента России

Автодороги от Челябинска до Екатеринбурга, Уфы и Кургана вскоре станут четырехполосными. До столицы Урала трасса будет расширена уже к июню 2022 года. Об этом во время прямой линии с жителями региона рассказал губернатор Алексей Текслер. Расширение трассы до Екатеринбурга — событие долгожданное. 44-километровый участок, называемый в народе «горлышком», всегда затруднял проезд.

«Участок с двумя полосами очень ограничивал движение. Переведем дорогу в четырехполосное состояние в июне следующего года. Кроме того, завершаем с Упрдором „Южный Урал“ проектирование участка от Чебаркуля до Миасса. Недавно ввели участок до Чебаркуля. Вся часть М-5 „Урал“, которая расположена в Ашинском районе, тоже в планах. Начинаем проектирование в сторону Златоуста и Миасса со стороны Уфы. До 2026 года должны завершить перевод дорог в четырехполосные. Это достаточно напряженные планы. Плюс по поручению президента будем переводить в четырехполосное состояние трассу от Челябинска до Кургана. Сейчас активно занимаемся этим вопросом», — рассказал губернатор Алексей Текслер.

О планах по расширению трассы в сторону Кургана сообщалось в июне этого года. Тогда Алексей Текслер встречался с руководителем ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым. Курганская область, стоит отметить, со своей стороны уже начала расширение дороги. Так, четырехполосные участки в этом году появились в Мишкинском районе. Трасса от Челябинска до Кургана одна из самых загруженных. На ней всегда много фур.

Расширение основных дорог в Челябинской области удачно вписывается в проект создания трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. По поручению президента России Владимира Путина ее продлят до Челябинска и Тюмени. Расширенные трассы от Челябинска до Кургана и от Кургана до Тюмени (по плану властей завершить работы планируется в 2024 году) позволят по факту закольцевать все дороги. Это повысит транспортную доступность регионов и увеличит объем грузоперевозок.