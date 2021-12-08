Алексей Текслер поручил главам районов строить больше жилья для детей-сирот

Главе региона озвучили проблему отсутствия нового жилья для переселения

Губернатор поручил строить жилье для детей-сирот. На прямую линию с губернатором вышел глава Нагайбакского района Иван Сурменев. Руководитель муниципалитета рассказал о проблеме обеспечения жильем детей-сирот. По его словам, рынка на территории района нет. Глава региона назвал профанацией работу по проведению «пустых» аукционов и дал поручение Минстрою находить решение.

Иван Сурменев подключился к прямой линии губернатора. Он рассказал, что из проведенных за 2021 год 48 аукционов по покупке квартир для детей-сирот прошли только два.

«Рынок жилья у нас исчерпан. Единственный выход мы видим в строительстве нового жилья. Мы выделили участок на 18-квартирный дом и выходим на инвестора», — пояснил глава района.

Иван Сурменев рассказал, что одна из жительниц хочет жить в Фершампенуазе, а на предложения в других поселках она отказывается.

«Если вы каждый год проводите конкурсы по вторичному жилью, а у вас никто на них выходит, то это называется профанация. Надо строить новое жилье, я всегда об этом говорю. Покупать старое на вторичном рынке — неправильно. Для тех муниципалитетов, где есть аварийное жилье, надо совмещать расселение и детей-сирот. Вы фактически отчитаетесь, что работу проводите, а результата-то нет. Категорически с этим не согласен», — отметил губернатор.

Он также напомнил, что власти могут предложить заявителю квартиру в любом муниципалитете. Глава региона дал поручение Минстрою проработать вопрос о строительстве нового дома в Фершампенуазе.