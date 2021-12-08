В Челябинской области за год отремонтируют более 160 ФАПов и поликлиник

Губернатор Алексей Текслер на прямой линии рассказал о планах по модернизации здравоохранения Южного Урала

На прямой линии губернатора Алексея Текслера прозвучал вопрос о сроках строительства поликлиники в селе Миасском, центре Красноармейского района. Жительница Миасского Елена Гринева напомнила главе региона, что в свой последний визит в муниципалитет Текслер поднимал вопрос о ремонте местной больницы и новой поликлинике.



«В селе Миасском построим новую поликлинику, больницу отремонтируем. Вообще по решению президента разработана программа поддержки первичного звена системы здравоохранения. Практически все медицинские объекты — ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. — Прим. ред.), поликлиники — будут капитально отремонтированы или заново построены. В Миасском должны построить поликлинику в течение двух лет, начнем в 2022 году», — заявил губернатор.

Алексей Текслер рассказал также о других планах относительно обновления медицинской системы Южного Урала. Один из основных проблемных объектов — больница в Нязепетровске. Со следующего года, как ранее сообщало ИА «Первое областное», начнется строительство больших многопрофильных больниц в Златоусте и Магнитогорске. Кроме того, губернатор анонсировал начало строительства долгожданного детского хирургического корпуса в Челябинске, работы в областных больницах.

«В течение четырех лет заменим большую часть оборудования во всех больницах. В целом по федеральной программе под обновление попадают 92 объекта здравоохранения, по региональной — порядка 70. В следующем году из федерального и областного бюджетов на здравоохранение выделяется больше 3,2 миллиарда рублей. Но ключевой вопрос — вопрос кадров. Можно построить объекты, купить оборудование, но лечат-то доктора. Поэтому мы плотно взаимодействуем с Южно-Уральским медицинским университетом, разрабатываем специальные программы, чтобы закреплять кадры здесь, в области», — сообщил Алексей Текслер.