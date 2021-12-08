В 2022 году в Челябинской области будут выплачивать новое пособие на детей

Оно положено семьям, где родился второй ребенок

В 2022 году семьи, в которых родился второй ребенок, могут рассчитывать на получение нового регионального пособия. Об этом во время горячей линии с населением в среду, 8 декабря, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Новое региональное пособие предназначено для малоимущей семьи, где родился второй ребенок. Размер пособия равен половине прожиточного минимума в регионе. То есть в 2022 году оно составит около 6200 рублей. Пособие будет выплачиваться в течение года», — рассказал Алексей Текслер.

Сегодня малоимущие семьи со вторыми детьми могут оформить такое пособие на уровне Федерации, но в этом случае деньги будут «отщипывать» из материнского капитала семьи. Региональное пособие, о котором говорит Алексей Текслер, позволит сохранить маткапитал и направить его на решение более глобальных задач — например, на покупку квартиры.

Также Алексей Текслер поручил Минсоцу и Минцифры Челябинской области усилить межведомственную работу, чтобы родителям не пришлось собирать пакет справок при оформлении любых детских выплат.

«В МФЦ достаточно принести заявление. Все остальные документы должны быть получены в результате межведомственного взаимодействия. А еще лучше, чтобы человек мог подать заявление через портал „Госуслуги“ и вообще из дома не выходил», — заявил губернатор.

Напомним также, что с 2022 года в Челябинской области расширят статус многодетной семьи.

