Алексей Текслер рассказал, как в Челябинской области сдерживают рост цен на продукты

В числе мер поддержки — субсидии хлебопекам. В регионе им выплатили 274 миллиона рублей

Сегодня, 8 декабря, на прямой линии к губернатору региона обратился челябинский пенсионер Геннадий Васильев с вопросом, когда перестанут расти цены на продукты первой необходимости. Губернатор отметил, что цены растут не только в Челябинской области, но и во всем мире. И, учитывая это, в области принят ряд мер по сдерживанию цен.



«На фоне роста стоимости зерна и пшеницы принимались решения о субсидировании хлебопекам. В нашем регионе выплатили таких субсидий в объеме 274 миллионов рублей для сдерживания цен. Дополнительная мера поддержки оказана сельхозтоваропроизводителям. У нас второй год засуха, и на приобретение кормов и семян с учетом федеральной поддержки выделено 600 миллионов рублей», — рассказал губернатор.

Цены в магазинах мониторят каждую неделю, и министерство сельского хозяйства регулярно отчитывается по этому вопросу.

«В целом, если взглянуть на статистику, у нас ситуация лучше, чем по стране. Главная задача, поставленная президентом, — вернуть инфляцию к 4% в следующем году», — отметил Алексей Текслер.

За последний год продукты в Челябинской области подорожали на 7%. Такие данные предоставили Челябинскстат и Росстат. Сильнее всего в Челябинской области скакнули цены на мясо и птицу — на 16,9%.