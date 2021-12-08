В поселке Роза снесут аварийные дома и построят культурный объект

Вопрос подняли на прямой линии с Алексеем Текслером

Губернатор Челябинской области раскритиковал главу и администрацию Коркинского муниципального района. На прямой линии жительница поселка Роза подняла вопрос о расчистке территории поселения от расселенных домов. Кроме того, жители просят построить сельский клуб, любое культурное учреждение, где сможет собираться молодежь и пенсионеры.

«Для поселка проектируется многопрофильный центр культуры и спорта, которым смогут пользоваться не только жители Розы, но и все население Коркинского района. Старое здание Дома культуры было аварийным, не было никакой возможности сохранить. Эти планы по строительству мы обязательно реализуем», — ответил на запрос Алексей Текслер.

А вот вопрос сноса ветхого жилья решался еще несколько месяцев назад, однако на месте ситуация не изменилась. Для ответа Алексей Текслер подключил к эфиру представителей администрации Коркинского муниципального района. Первый замглавы Владимир Шукаев заявил, что проектно-сметная документация на расчистку территории уже составлена, смета на 44 миллиона рублей, но у муниципалитета нет средств на реализацию. И что требуется помощь области.

«Этот разговор был еще несколько месяцев назад, все решения, в том числе и финансовые, я принял. В чем проблема?!» — резко оборвал чиновника Алексей Текслер. И потребовал, чтобы вопрос был решен в самое ближайшее время.

Напомним, что аварийные дома, жителей которых расселили, должны были снести еще несколько лет назад. В 2020 году проверку проводила прокуратура.