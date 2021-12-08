В Нязепетровске в 2022 году достроят физкультурно-оздоровительный комплекс

Спортивный объект начали строить в 2006 году

В Нязепетровске физкультурно-оздоровительный комплекс будет запущен к лету 2022 года. Жители города обратились к губернатору во время прямой линии и рассказали, что объект должен быть достроен в конце 2021 года. Они спросили, когда смогут водить своих детей на занятия. Алексей Текслер прокомментировал ситуацию и рассказал о сроках сдачи объекта.

Группа местных жителей из Нязепетровска вышла на прямую связь с губернатором. Они рассказали, что физкультурно-оздоровительный комплекс должны были запустить еще в конце ноября 2021 года.

«Он сейчас за нашей спиной, пока что результата мы не видим. Хотя нам обещали, что наши дети будут учиться в нем еще в этом году»,— обратились местные жители.

Глава региона отметил, что в Челябинской области есть несколько объектов, которые относятся к долгостроям. ФОК в Нязепетровске начали строить еще в 2006 году.

«Его просто бросили, оставили остов. И жители уже много лет наблюдают его. Такого рода объектов в Нязепетровске просто нет. Нами принято решение достроить его. По контракту планировалось, что в конце 2021 года его нужно было завершить. Но из-за пересмотра проектно-сметной документации, роста стоимости материалов нам пришлось разговаривать и ругаться с подрядчиком. В силу этих обстоятельств Минстрой подписал дополнительное соглашение: объект будет сдан летом 2022 года», — ответил Алексей Текслер.

Ранее губернатор инспектировал состояние строящегося объекта. Напомним, сегодня губернатор анонсировал строительство ФОКа в поселке Джабык Карталинского района.