Алексей Текслер пообещал заасфальтировать дороги Карталинского района

На прямой линии жители горевшего летом Джабыка попросили губернатора связать Песчанку с Новокаолиновым

Продолжается прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Жители поселка Джабык, где летом 2021 года из-за лесного пожара сгорело несколько домов, спросили главу региона о дорожном строительстве.



Напомним, 8 июля начавшиеся в Джабык-Карагайском бору лесные пожары вплотную подошли к населенным пунктам Еленинского сельского поселения. Огонь ворвался в два поселка, Джабык и Запасное, было уничтожено несколько десятков жилых домов и хозпостроек. После победы над огнем начались восстановительные работы в самих поселках, кроме того, в начале августа прибывший на Южный Урал президент РФ Владимир Путин распорядился профинансировать строительство дороги Париж — Джабык. Событие очень важное, если учесть, что большая часть дорог в Карталинском районе до сих пор грунтовые.

На прямой линии жители Джабыка спросили у губернатора Алексея Текслера, нет ли планов соединить нормальной современной дорогой еще и поселки Песчанка и Новокаолиновый.

Алексей Текслер напомнил, что регион выполнил все свои обязательства по поводу строительства домов взамен сгоревших или помощи в приобретении жилья за пределами пострадавших поселков. Кроме того, губернатор рассказал, что на «президентской» дороге Джабык — Париж уже положено основание, частично выполнен нижний слой. Работы продолжатся в следующем году, с наступлением строительного сезона.

«Я приезжал в Джабык не только со стороны Парижа, но и из Карталов. Вы правы, надо признать, в Карталинском районе еще много проблем с дорогами. Безусловно, все дороги начнем переводить в асфальтобетон, продолжим эту работу и дальше. Постоянно буду держать вопрос в сфере своего внимания. Приеду по новой дороге в Джабык, и мы пообщаемся. Я постоянно буду обращать внимание на все районы, но Джабык и Запасное — то место, мимо которого я точно не проеду», — пообещал глава региона бывшим погорельцам.

В пресс-службе министерства дорожного строительства Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что в плане «президентской дороги» речь идет о капитальном ремонте участка Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык. Результатом станет перевод 19 километров дороги из щебеночного покрытия в асфальтобетонное.

«В соответствии с распоряжением правительства РФ в этом году должно быть обеспечено 70 процентов технической готовности объекта. На сегодняшний день выполнено более 50 процентов от объема работ: устройство земляного полотна, устройство основания и нижнего слоя покрытия дороги. Работы ведутся в круглосуточном режиме. На каждом этапе производства работ проводится лабораторный и строительный контроль», — рассказали в пресс-службе Миндорстроя.