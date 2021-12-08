В Челябинской области отменят запрет на работу общепита по ночам

Алексей Текслер озвучил решение во время прямой линии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Челябинской области принял решение об отмене запрета на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6 утра. Система проверки QR-кодов остается в силе. Соответствующее постановление будет подписано уже сегодня, 8 декабря. Об этом на прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер.

«Решение о том, чтобы ограничить работу общественных мест после 23:00, было принято на самом пике заболеваемости. С 1 декабря были введены обязательные QR-коды для посещения этих мест. Хочу отметить, что правительство и области, и страны в пандемийный период оказывает большую помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему в этот период. Тем не менее мы буквально вчера на штабе по коронавирусу обсуждали отмену ограничений работы общепита в ночное время. Пришли к выводу, что это можно сделать. Сегодня я подпишу соответствующее распоряжение», — сказал Алексей Текслер.

Как сообщалось ранее, накануне прямой линии, 7 декабря, сотрудники заведений общепита направили коллективное обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбами о смягчении противоэпидемического режима. Под письмом поставили подписи 1071 человек. Рестораторы утверждают, что посещаемость заведений общественного питания из-за ограничений снизилась на 80%.