Алексей Текслер анонсировал строительство детского сада и школы в Чурилово

Жители микрорайона жалуются на нехватку мест для малышей

В челябинском микрорайоне Чурилово появится детский сад и еще одна школа. Об этом в среду, 8 декабря, во время прямой линии с южноуральцами рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На прямую линию поступила жалоба от женщины из Чурилово. Мать детсадовца рассказала, что мест на всех в местном садике не хватает, а попавшие в 32-й садик дети страдают из-за текучки педперсонала.

«Там, где мы жили до приезда в Челябинск, была такая же ситуация в детсаду. Какое-то время просто постоянно менялись воспитатели и ребенок даже не мог запомнить их имена. Я прошу городской комитет по делам образования посмотреть, что там происходит, почему такая чехарда с воспитателями», — заявил губернатор.

Также глава региона признал, что в Чурилово не сформирована социальная инфраструктура. Строить садики, школы здесь нужно было еще 5-7 лет назад. И сейчас власти, по сути, исправляют ошибки прошлого. В 2022 году в Чурилово построят детсад, а в планах есть и строительство новой школы.

«У нас вообще большие планы по строительству таких объектов — детских садов и школ. Уже в этом году в регионе построены и будут запущены 11 детсадов: 8 в Челябинске, 2 в Магнитогорске и 1 в Коркино. В следующем году у нас в планах 10 детских садов: 7 в Челябинске, в том числе один в Чурилово, два в Копейске и один в Сосновском районе», — пояснил Текслер.

Также Алексей Текслер заявил о скором строительстве второй школы в микрорайоне Ньютон.