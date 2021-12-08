В Челябинской области в два раза увеличили поддержку аграриям

Выплаты предназначены на закупку минеральных удобрений

Алексей Текслер поручил Минсельхозу информировать селян о поддержке в части закупки минудобрений. На прямую линию с губернатором вышла Ольга Пестрикова из Красноармейского района. Член союза крестьянско-фермерских хозяйств в Челябинской области рассказала, что в 2021 году цены на минеральные удобрения, которые необходимо вносить в почву сельхозпроизводителям, повышаются еженедельно на 1—3%.

«Нам необходимо восполнять плодородие почвы. Но в этом году мы столкнулись с подорожанием минеральных удобрений. В прайсах цены растут на 1—3% еженедельно. Просим вас повлиять на цены и помочь аграриям», — попросила женщина.

Алексей Текслер напомнил, что до мая 2022 года в России введены квоты на вывоз минеральных удобрений. Это позволит заморозить цены.

«Мы в этой части в два раза увеличили объем сельхозподдержки для наших товаропроизводителей: в прошлом году это было 100 млн рублей, в этом году — 200 млн. Это сделано для того, чтобы увеличить объем вносимых удобрений в почву и зафиксировать рост цен. Минсельхозу нужно активно донести эту информацию до наших аграриев», — отметил губернатор.