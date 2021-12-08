Алексей Текслер: «Экология — приоритетный вопрос для меня»

Губернатор рассказал, что делается в Челябинской области для избавления от смога

Губернатор Алексей Текслер во время прямой линии ответил на вопрос о мерах регионального правительства по улучшению экологии. В 2019 году со всеми крупными промышленными предприятиями было подписано соглашение о снижении выбросов. Заводы выполняют свои обязательства, отметил глава региона.

«Мы ввели экологический мониторинг. Мы первые в стране поставили специальные экологические посты и в режиме реального времени следим за ситуацией. Каждый житель в режиме реального времени может ознакомиться с результатами. Как только возникает проблема, она акцентируется, выезжают специальные службы. У нас сразу очень активная реакция», — заявил Алексей Текслер.

Существенный вклад в улучшение экологии внесла рекультивация свалки в Челябинске. Она завершена в этом году. Городская свалка ежегодно генерировала 60 тыс. тонн вредных выбросов. Это одна пятая часть всех стационарных выбросов, которые есть в Челябинске. Такая работа проводится и в Магнитогорске.

По словам Алексея Текслера, самый большой объем ввода очистных сооружений на предприятиях запланирован на 2023—2024 годы. В 2022 году масштабную экологическую программу реализует ЧМК.

«Я живу в Челябинске и вижу, как меняется к лучшему экологическая ситуация. Это трудно сравнивать с тем, что было в советское время. В детстве я жил на ЧМЗ и помню, какая была там обстановка. Но сейчас и вызовы другие. Сейчас, когда мы приезжаем на предприятия и видим дымящие трубы, у нас другое отношение к этому», — отметил Алексей Текслер.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в Челябинской области объявили режим НМУ в семи городах. Челябинский гидрометцентр спрогнозировал неблагоприятные метеоусловия первой степени в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Аше, Коркино, Карабаше и Златоусте. По данным синоптиков, режим «черного неба» сохранится до конца дня, 8 декабря.