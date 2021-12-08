В 2022 году южноуральцам начнут выплачивать пособия на спецпитание детей

Губернатор дал ряд поручений поддержки детей, нуждающихся в диете

Губернатор рассказал о мерах поддержки детей с особенностями питания. Во время прямой линии губернатора до Алексея Текслера дозвонилась жительница Кусы Татьяна Третьякова. Она рассказала о своей проблеме — ее внук имеет заболевание, при котором необходима определенная диета, но в школе он такого питания получить не может.

«Такие дети не только у меня. Дети сдают в весе, нет специальных лагерей для них или меню в школе. Необходима поддержка, хотя бы материальная», — пояснила она.

Алексей Текслер отметил, что все дети, которым необходима особенная диета, должны быть ею обеспечены в образовательных учреждениях. Даже в небольших населенных пунктах.

«Мы готовы выделять дополнительные средства. Так, в следующем году в Челябинской области начнется выплата пособий на спецпитание детей, которые болеют фенилкетонурией. На мой взгляд, аналогичное решение надо принимать для детей с целиакией», — отмечает губернатор.

Алексей Текслер дал поручение региональному министерству социальных отношений разработать программу по выделению специальных пособий для детей с целиакией — аутоиммунным наследственным заболеванием пищеварительного тракта. Он пояснил, что в Челябинской области 71 ребенок с таким диагнозом и еще 169 детей с подозрением на целиакию, все они находятся под наблюдением врачей. Лечение и реабилитационные мероприятия таким детям проводятся в Челябинской областной детской клинической больнице. Санаторное лечение в течение всего года — в детском санатории № 6 Челябинска.

Глава региона напомнил, что дал поручение всем главам районов и городов контролировать, чтобы в образовательных организациях для таких детей была организована безглютеновая диета. В Челябинской области 2111 школьников, которым нужна специальная диета (с целиакией, аллергопатологией, сахарным диабетом).

Напомним, при правительстве Челябинской области работает и межведомственная комиссия, которая занимается организацией летнего оздоровительного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с целиакией.

Кроме того, в России создадут список школьников и дошкольников, которые нуждаются в специальном питании. Комплексное решение в этом направлении предлагают и в Челябинской области. А в некоторых школах региона имеют возможность для индивидуального подхода к питанию учащихся.