10 вопросов с прямой линии губернатора Челябинской области в 2021 году

Вспоминаем, о чем говорили и что стало с озвученными обращениями

В среду, 14 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями региона. У южноуральцев есть еще сутки, чтобы записать обращение к главе региона. Часть вопросов прозвучит во время трансляции прямой линии, остальные — те, что поступят до окончания эфира, — будут отработаны в ручном режиме с ответами для адресатов. В информационном агентстве «Первое областное» вспомнили вопросы прошлого года и отследили их судьбу.

В 2021 году на прямую линию с Алексеем Текслером поступило более пяти тысяч вопросов, 40 из них прозвучали в эфире. Так, к главе региона обратилась член союза крестьянско-фермерских хозяйств в Челябинской области Ольга Пестрикова. Она рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются аграрии. В июне 2022 года по инициативе главы региона депутаты Законодательного собрания области продлили действие пониженной ставки единого сельхозналога в 3% до конца 2024 года. А для предприятий, которые сохранили штат своих работников или открыли новые рабочие места, ставка налога обнулилась.

Одним из знаковых моментов прямой линии с губернатором в прошлом году было обращение педагогов и воспитанников гимназии им. Карла Орфа в Варне. Селяне рассказали, как дети мерзнут во время занятий, а Алексей Текслер раскритиковал работу органов местного самоуправления и профильных ведомств. В 2022 году на ремонт помещений гимназии выделили 73 млн рублей. Капремонт в здании еще продолжается, готовность объекта, по данным регионального Минобра, 95%.

В ходе прямой линии — 2021 прозвучали еще вопросы отдаленных территорий. Так, жители Карталинского района просили новые дороги. Уже в этом году проезжие части начали асфальтировать, чтобы замкнуть их в кольцо к выездам на региональные трассы. В Джабыке нынешней осенью начали строить ФОК, а в Фершампенуазе — новый трехэтажный дом, часть квартир в котором будут закуплены для детей-сирот. В Сосновском районе запустили новый госприют на 900 мест для животных без владельцев. Год назад Алексей Текслер анонсировал его открытие в ходе прямой линии.

Глава региона также рассказал, что автодороги от Челябинска до Екатеринбурга, Уфы и Кургана вскоре станут четырехполосными. Расширенный участок к столице Урала открыли в сентябре этого года, а по направлению на Курган работы будут продолжены до 2024 года.

В ходе прямой линии глава региона анонсировал строительство новых школ и детских садов по Челябинской области. По данным Минобра субъекта Федерации, в регионе открыто и будет введено до конца года 6 новых школьных зданий: школы в Кунашаке и Верхнеуральске — каждая на 500 мест, образовательный центр в Миассе — на 640 мест; в Пласте — на 495 мест; в челябинском микрорайоне «Твоя Привилегия» Сосновского района — на 1100 мест; микрорайоне Тугайкуль Копейского городского округа — на 1000 мест. В современной истории Челябинской области такое количество школ в течение одного учебного года не открывалось.

«Детские сады будут сдаваться вплоть до 30 декабря. 8 объектов на 1842 места уже введены, еще 4 будут введены до конца года. Таким образом, до конца года откроются 12 детских садов в общей сложности на 2452 места», — прокомментировали в министерстве образования и науки Челябинской области.

В целом среди прозвучавших вопросов немало было посвящено семье и детству. Алексей Текслер тогда подробно анонсировал выплату региональных пособий для детей с редкими формами заболеваний.

Традиционно важной частью прямой линии стали вопросы экологии. В 2022 году федеральные власти повысили плановые показатели Челябинска и Магнитогорска в части снижения выбросов. В Челябинске идет ремонт станции обеззараживания воды на очистных сооружениях.

И в этом году жители области могут направить свои вопросы главе региона по разным каналам связи.

Первый способ — зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл.

Второй — также на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуг». Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона.

Третий — по телефону горячей линии 8 800 500 74 50.