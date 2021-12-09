На ремонт сельской гимназии в Варне потребуется 73 млн рублей

Глава района прокомментировал жалобы педагогов и учеников губернатору

В единственной в Челябинской области сельской гимназии в селе Варна требуется ремонт на 73 млн рублей. После жалоб губернатору Алексею Текслеру педагогов и учеников заведения на ветхое здание и низкие температуры глава района Константин Моисеев прокомментировал ситуацию. Он озвучил необходимую сумму и пояснил, что документы на ремонт передали в региональный Минобр. Напомним, накануне во время прямой линии Алексей Текслер раскритиковал глав за подобное состояние соцобъектов.

В администрации Варненского района последовала реакция местных властей на прямую линию губернатора Алексея Текслера, прошедшую накануне. В селе Варна педагоги и ученики пожаловались на то, что в единственной сельской гимназии в регионе приходится заниматься в верхней одежде и под аккомпанемент капающей с потолка воды. В ходе прямого включения с жителями села Алексей Текслер обратился к главам районов и региональных профильных ведомств с критикой и просьбой не допускать ситуацию до подобного.

«Коллеги, у нас в верхней одежде школьники на уроках находиться не должны. Если так происходит, значит, вы не дорабатываете, коллеги», — сказал губернатор.

Он пояснил, сколько денег ежегодно выделяется из федерального и регионального бюджетов на капитальные ремонты образовательных учреждений и их благоустройства. Алексей Текслер отметил, что и школа в Варне попала в список 17 объектов, по которым работы надо провести незамедлительно.

«Президент запустил новую программу капитальных ремонтов в школах. Мы активно включились в эту программу. 41 объект уже определили, 17 объектов начнем делать прямо сейчас, проектно-сметную документацию подготовили, в том числе и этот объект (школу в Варне)», — пояснил глава региона.

На сайте администрации Варненского района появилось сообщение по этому поводу. «Гимназия им. Карла Орфа» работает с 1994 года. В описываемых сотрудниками гимназии условиях действует детский сад, центр дополнительного образования «Варна», здесь же функционирует пункт проведения Основного государственного экзамена.

«Сегодня в гимназии работает 88 педагогов, обучается 567 учащихся, 70 воспитанников детского сада „Солнышко“. 800 сельских детишек посещают занятия в ЦДО „Варна“», — поясняют в администрации.

Здесь же публикуют пояснение главы Варненского района Константина Моисеева.

«В настоящее время прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация по капитальному ремонту на сумму 72 млн. 255 тыс.13 руб., в том числе на капитальный ремонт здания 65 млн. 036 тыс. 790 руб. и замена кровли на сумму 7 млн. 218 тыс. 34 руб.. Пакет документов передан в министерство образования Челябинской области для включения в федеральную и областную программы капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год», — отчитался глава.

Тем временем Минстрой уже готовит сводную информацию: есть ли где-то в области еще заведения с подобными проблемами.

Напомним сегодня прокуратура организовала проверку гимназии в Варне.