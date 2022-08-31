1 сентября в Челябинской области откроют три новые школы — Александр Кузнецов

Министр образования Челябинской области дал интервью ИА «Первое областное» перед началом учебного года

Завтра в школах Челябинской области стартует учебный год. Первая же линейка пройдет под знаком новых традиций. Кому придется учить гимн России, ждет ли детей в столовой бесплатное молоко, чья обязанность закупать рабочие тетради по разным предметам и как школы готовятся к обострению эпидситуации, журналистам ИА «Первое областное» рассказал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

— Гимн прозвучит и первого, и пятого сентября — как и положено в начале каждой рабочей недели. Эта традиция у нас и раньше сопровождала торжественные мероприятия, так что все ритуалы известны. Правда, выглядеть в разных школах они будут по-разному. В малокомплектных школах в церемонии смогут участвовать все дети сразу. В школах, где обучается тысяча человек и есть две смены, церемония будет проходить по-другому.

— Обязаловки нет. Петь будет только тот, кто захочет.

— Это зависит о нас, от взрослых. И нам, конечно, потребуется повышать квалификацию педагогов. Понятно, что содержание «разговоров о важном» должно быть разным в начальной и старшей школе. Главное, чтобы дети начали обсуждать изменения, которые происходят в нашем обществе, в мире и на их малой родине.

— Это будет зависеть от загруженности помещений. Думаю, подходить к этому слишком жестко не надо. Здесь уместна творческая составляющая. Часть занятий и вовсе можно проводить не в помещении, а на выезде. Например, вывозить детей на предприятия, в исторический парк «Россия — Моя история». Мы это, кстати, делаем и сейчас.

— Все зависит от возраста. В школе я работал по большей части со старшими классами, а с ними нужно разговаривать как со взрослыми и о проблемах, которые волнуют детей. Можно было бы обсудить специальную военную операцию — эта тема у всех сейчас на слуху. Импортозамещение. Жизнь малой родины. Наши контакты с подшефными территориями в Донбассе.

— Задача советников по воспитанию — наладить контакты школы с общественными структурами, которые функционируют вне ее стен. Сейчас в России много разных движений: поисковое, историческое, географическое... Многие вольются в созданное недавно Российское движение детей и молодежи. Школа сможет использовать потенциал таких структур в воспитательных целях. Число участников Российского движения школьников возросло за год с 11 тыс. человек до 123 тыс. Заметно активнее стало участие южноуральских школьников в национальных, всероссийских проектах. Причем участие не только количественное, но и качественное. Наши ребята показывают отличные результаты и становятся победителями конкурсов, олимпиад.

— Этого хочется избежать. Само движение должно стать интересным, чтобы ребенок пришел туда сам. Базой движения станут школы, а наши советники по воспитанию будут координировать работу разных общественных объединений, помогая ребенку выбрать занятие по интересам.

— Можно сказать и так. Сейчас создание таких комнат — мы называем их центрами детских инициатив, — является обязательным атрибутом при проведении капремонта. Со временем центры инициатив будут открыты абсолютно во всех школах и ссузах области.

— После того как сняли ковидные ограничения, 20% южноуральских школьников продолжают учиться во вторую смену. Это достаточно высокий показатель, хотя и не самый высокий в стране. Кое-где в школах России сохраняется и третья смена, но в Челябинской области ее нет.

Если считать по количеству образовательных организаций, то около 15% школ учатся во вторую смену. Такой проблемы нет на селе. Но она существует в городах — например в Магнитогорске, в Челябинске и в примыкающем к нему Копейске, тут много детей обучаются во вторую смену. К сожалению, социальная инфраструктура не успевает за темпами жилищного строительства. Хотя и темпы строительства у нас беспрецедентные. Такого количества строящихся школ и садиков не было даже в годы советской власти. И планы на будущее, до 2025 года, у нас грандиозные.

— Завтра откроется школа в Кунашаке на 500 человек, в Верхнеуральске — на 500 человек, школа в Миассе с дошкольным отделением на 640 школьников и 160 дошкольников. Надеемся, уже в сентябре начнет полноценно функционировать школа в копейском поселке Тугайкуль на 1000 человек.

Также сегодня мы возводим пристрой к школе в Пласте, по габаритам он больше основного здания. Скоро закончится реконструкция школы — детского сада в поселке Айлино Саткинского района. Уже в этом году начинается строительство корпуса школы на 300 мест в поселке Увельском.

— Я не верю, что что-то бывает вдруг. В должностные обязанности руководителя школы, вернее, его заместителя по хозяйственной части, входит ежедневный осмотр здания и территории школы. Эта тема пересекается и с безопасностью наших детей. Если сотрудник видит признаки течи кровли, нужно оперативно их устранять. Ресурсы на это есть. Сегодня не 90-е годы, когда денег не было.

То же самое и с капремонтом. Директор должен заявить учредителям, что его школа нуждается в капремонте, и провести расчет необходимых работ. А дальше к его проблеме должны подключаться органы власти. Сегодня в области реализуется федеральная программа капитальных ремонтов школ. В ней полсотни заявок: 17 школ будут отремонтированы уже в этом году, в 2023-м — еще 11 школ, а в 2024-м — еще 19. Несколько школ мы отремонтируем по программе развития села.

У нас в общей сложности чуть больше тысячи зданий, где ведется образовательный процесс. Из них около 50—60 нуждаются в капремонте и еще около 20 школ собираются рассчитывать сметы. Будем их ремонтировать.

— Мы не можем позволить себе в начале учебного года не вести какие-то предметы. Образовательная программа должна выполняться. И это жесткая позиция министерства, которая соблюдается подавляющим большинством школ. Где-то педагогам приходится совмещать преподавание различных предметов. Например, моя однокурсница-историк в одном из муниципалитетов взялась вести немецкий язык — необходимый диплом для этого у нее есть. В целом проблема кадров решаема, в том числе за счет программы «Земский учитель». В 2019 году в школы малых городов и сел области мы трудоустроили 92 учителя, в этом году с 1 сентября приступят к работе еще 43 учителя.

— Наблюдается спрос на учителей русского языка и литературы, математики, начальных классов. И это вполне понятный процесс — нужны учителя, которые бы готовили по основным базовым предметам, обязательным для прохождения итоговой аттестации.

Педагоги есть, но они достаточно возрастные. Поэтому большое внимание мы уделяем повышению мотивации школьников — создаем инженерные классы, ведем соответствующую работу в рамках дополнительного образования, обновляем материально-техническую базу для занятий физикой, информатикой, химией в школах, создаем «Точки роста». Словом, пытаемся пробудить у детей интерес к точным и естественным наукам. Это важно не только для экономики страны, но и для формирования педагогических кадров по этим дисциплинам.

— После ребенка педагог — вторая по важности фигура в школе. И сейчас предпринимается ряд шагов, чтобы повысить статус профессии. Первый шаг сделан более десяти лет назад, когда начался подъем заработной платы. Но мы видим, что этого недостаточно и сейчас вопрос рассматривается в несколько иной плоскости. Мы стремимся к тому, чтобы размер оклада, или, как говорят в школе, ставки составлял порядка 70% зарплаты. Будем добиваться того, чтобы особенно в отношении молодых специалистов эта гарантированная часть зарплаты была высокой.

Второе направление работы — снижение бюрократической нагрузки на учителей. Это позволит высвободить их силы на чисто педагогическую работу. Нормативы «бумажной» работы уже изменили. Посмотрим, как это отразится на практике. Также по всей стране продолжается цифровизация школьной жизни. И это тоже избавляет учителя от какой-то доли бумажной работы.

— Школе не дают деньги абсолютно на все, что хочет школа и хотят родители. Деньги по нормативно-подушевому принципу выделяют на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов.

С регионального уровня в сторону школы идут два финансовых потока: один поток — это субвенция на выплату заработной платы педагогическим работникам, и второй поток — это деньги на так называемые учебные пособия.

Если школа включила такие тетради в учебно-методический комплекс, пусть позаботится, чтобы тетради у школьников были. Если бюджетных денег на пособия не хватает, можно использовать внебюджетные средства, заработанные на платных услугах.

Тетради, конечно, бывают разные. По каким-то предметам, особенно в начальных классах, без них, наверное, нельзя. Но в целом я не сторонник рабочих тетрадей. Да, это удобно, но не очень экологично. К тому же многие рабочие тетради есть в электронном виде. С нового года начнет работать федеральная государственная информационная система «Моя школа», в ней уже предусмотрены электронные рабочие тетради.

— Когда родителей ставят перед фактом: «Дайте денег, а на что — не скажем», это вызывает аллергию у любого взрослого человека. Если я вкладываю куда-то семейные деньги, я должен понимать куда. Школам нужно теснее работать с родителями, директорам — выходить на родительские собрания классов и параллелей. Я в свое время вечер за вечером так и ходил. Это тяжело, но, если ты хочешь добиться взаимопонимания, необходимо. Если директор сможет показать, что эти деньги повысят качество образования и будут способствовать развитию ребенка, то подавляющее большинство внятных родителей скажут: да мы еще больше дадим.

— Принятые в этом году поправки к федеральному закону «Об образовании» говорят о том, что школа может организовывать группу продленного дня, в которой педагоги должны заниматься не только присмотром и уходом, но еще и воспитанием ребенка, оказывать ему помощь по подготовке домашнего задания. И в зависимости от решения муниципальных или региональных органов власти расходы на продленку могут компенсироваться из бюджета местных властей.

— Нет. За продленку в Челябинской области платят только родители. И пока мы не планируем никаких финансовых интервенций на компенсацию расходов по группам продленного дня.

— Именно так. Комплекс услуг тоже может быть разным: с питанием или без, с досугом и без. Все это предмет договора между родителями и школой.

— Бесплатное питание в начальной школе — это норма федерального закона, и оно сохранится, это не обсуждается. Бесплатное молоко тоже будет. Понятно, что гамбургерами и шаурмой мы в школах не кормим. И не везде у работников школьных столовых хватает компетенций, чтобы накрыть столы как в ресторанах, но мы стремимся совершенствоваться и в этом. Зато питание в школе сбалансировано по калорийности и содержанию витаминов. Не всегда оно может нравиться. На вкус и цвет товарищей нет. Но за качеством питания, особенно в начальных классах, установлен жесткий контроль. На каждую жалобу из муниципалитетов мы реагируем.

— В расходы на питание начальных классов уже была заложена инфляционная составляющая. В этом году она, видимо, будет выше. Если мы начинали кормить со стоимости обеда в районе 60 рублей, то сейчас эта цифра приблизится к 80 рублям.

— Не очень понимаю, почему до седьмого. Но желающих обедать в школе среди среднего и среди старшего звена все больше и больше. Конечно, старшие дети хотели бы видеть в школе некое подобие all inclusive с выбором блюд. И в Челябинской области уже есть школы, которые предлагают такую услугу. Но это стоит, конечно, дороже 80 рублей.

— Начинается новый учебный год в тех же условиях, в каких заканчивался предыдущий. Напомню, что в марте были внесены изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19». Часть антиковидных ограничений с образовательного процесса снята. Мы этому рады, но настаиваем на том, чтобы педагогические коллективы и технический персонал не забывал о том позитивном опыте, который мы накопили за последние пару лет.Нужно более активно дезинфицировать и проветривать помещения, не забывать включать бактерицидные лампы — они нас здорово выручили в прошлом году. В школе должны висеть санитайзеры. А где уместно, не помешает и масочный режим. Я говорю о персонале школьных столовых. Все эти меры помогут нам минимизировать вспышки не только коронавируса, но еще и ОРВИ, гриппа. Решение о дистанте принимает не школа, а областной оперативный штаб. Будем стараться, чтобы поводов для дистанта в этом учебном году в школах не было.

— Так же, как и в конце прошлого учебного года. Распоряжением главного санитарного врача в марте были введены некоторые послабления, но не были отменены: дезинфекция, та же термометрия остаются. Также на общешкольных праздниках в закрытых помещениях не смогут присутствовать посторонние.

— Все педагоги знают, что мы декретированный элемент и обязаны проходить вакцинацию. Тем более что у нас есть обязательства перед обществом и детьми — мы не должны стать разносчиками инфекции.

— Я желаю всем удачного учебного года. А педагогам хочу напомнить, что от наших усилий зависит будущее страны. Труд учителя очень важен, и я уверен, что наша система успешно справится с поставленными задачами.